Chủ đầu tư 'chây ì' bàn giao kinh phí bảo trì chung cư

Chung cư Sông Đà Nha Trang (số 6 Bãi Dương, TP.Nha Trang) do Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư. Chung cư này có quy mô 162 căn hộ, đã được bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2013. Nhiều năm qua, một số hạng mục tại chung cư như tòa nhà bị mưa thấm dột, thang máy từng bị rơi tự do, máy nổ, bể phốt, bể nước, hệ thống PCCC... xuống cấp nghiêm trọng, cần bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa. Tuy nhiên, việc bảo trì gặp nhiều khó khăn do chủ đầu tư đang “ẵm” quỹ bảo trì

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh ra quyết định xử phạt Công ty CP Sông Đà Nha Trang 125 triệu đồng về hành vi chậm bàn giao quỹ bảo trì chung cư. Trước đó, ngày 16.6.2021, Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính số 0213/BB-VPHC đối với Công ty CP Sông Đà Nha Trang về hành vi chậm bàn giao kinh phí bảo trì chung cư, được quy định tại

điểm b, khoản 7, điều 66 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27.11.2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, do hành vi vi phạm có mức phạt tiền là 125 triệu đồng, vượt thẩm quyền cấp sở nên đề xuất Chủ tịch UBND Khánh Hòa ban hành quyết định xử phạt.

Cư dân tại đây đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu khắp nơi nhưng chưa được giải quyết triệt để. Theo ông Trần Tường Khuê, Trưởng ban quản trị (BQT) chung cư Sông Đà Nha Trang, trước đây, BQT tòa nhà nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư giao lại 2% kinh phí bảo trì (khoảng 4 tỉ đồng) để họ bảo dưỡng thang máy, các hạng mục xuống cấp nhưng không được đáp ứng. Cấp bách việc thang máy xuống cấp, các cư dân tại đây chỉ biết tự đóng góp tiền để sửa chữa trong sự uất ức.

Lý giải việc này, công văn ngày 19.3.2021, do Công ty CP Sông Đà Nha Trang gửi BQT chung cư nêu nguyên nhân chưa bàn giao quỹ bảo trì 2%, vì công ty này cho rằng BQT chung cư đã tự ý thuê bảo trì, bảo dưỡng một số hạng mục như thang máy, camera an ninh, tự ý cho phép (có thu phí) một số căn hộ trong chung cư sửa chữa, cải tạo... “Chủ đầu tư sẵn sàng bàn giao tổng thể khu chung cư (bao gồm quỹ bảo trì) và không chấp nhận bàn giao riêng lẻ”, công văn của Công ty CP Sông Đà Nha Trang nêu. Tuy nhiên, theo đại diện BQT chung cư, lý do chủ đầu tư nói BQT tự ý bảo trì, bảo dưỡng là không có căn cứ, vì BQT chung cư có quyết định thành lập, công nhận của UBND TP.Nha Trang, hoạt động theo luật Nhà ở và nghị định có liên quan. “Giữ quỹ bảo trì nhưng khi một số hạng mục xuống cấp, chủ đầu tư không chịu làm thì chúng tôi phải đứng ra làm, để bảo vệ sự an toàn cho chúng tôi”, ông Trần Tường Khuê nói.

Trước bức xúc của cư dân, UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương làm rõ. Văn bản mới đây do ông Trần Văn Châu, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, báo cáo: “Qua rà soát, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xét thấy chủ đầu tư đang có dấu hiệu né tránh việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung và có dấu hiệu che giấu việc sử dụng nguồn kinh phí bảo trì phần sở hữu chung đã thu”. Theo Sở Xây dựng, hiện số tiền kinh phí bảo trì còn lại chưa được chủ đầu tư cung cấp đầy đủ, chưa đảm bảo tính pháp lý. Hồ sơ quyết toán kinh phí bảo trì được lập năm 2020 cho thấy có ghi tổng số tiền thu phí bảo trì, tổng số tiền đã chi và số tiền còn lại (hơn 1,2 tỉ đồng) nhưng không có xác nhận của chủ đầu tư, không có tài liệu, chứng từ kèm theo để chứng minh.

Từ đó, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thực hiện việc điều tra để làm rõ nguồn kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư đã thu, sử dụng. Trường hợp có dấu hiệu hình sự thì truy cứu, xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định. Quá trình thực hiện, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Cơ quan CSĐT khi có yêu cầu. Sau khi có kết quả điều tra về kinh phí bảo trì kể trên, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh tiến hành các bước thủ tục xử lý theo luật định.