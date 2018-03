Chuyện tử tế: Cô thợ may khuyết tật giàu lòng nhân ái

Do đôi chân bị khuyết tật, chị Hằng đi đứng rất khó khăn. Từ vùng quê Phú Tân, chị tìm đến P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên (An Giang) thuê nhà mở tiệm may áo dài để tự nuôi sống bản thân. Nhờ đôi tay khéo léo, phục vụ tận tình nên khách hàng đến tiệm ngày một đông. Khi kinh tế đã ổn, chị tích cực tham gia hoạt động xã hội, dạy nghề may áo dài miễn phí cho 6 cô gái trẻ, nhờ đó họ tìm được việc làm ổn định.

Trong những ngày mưu sinh , chị Hằng đã âm thầm bảo trợ 3 người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là cụ bà Lê Thị Nghệ (80 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên) sống bằng nghề bán vé số dạo. Tuổi già, mắt kém, bà Nghệ thường bị kẻ xấu lừa đảo tráo tiền giả lấy vé số thật. Cảm thương hoàn cảnh của bà, chị Hằng tìm đến an ủi, giúp đỡ tiền bạc rồi từ đó hai bà cháu kết thân nhau hơn 4 năm qua. Lúc đau ốm hay gặp chuyện khó khăn, bà Nghệ lại tìm đến chị Hằng nhờ giúp đỡ.

Năm 2016, qua bạn bè, chị Hằng biết anh Nguyễn Hữu Sự (32 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) bị mù, cuộc sống khốn khó nên mỗi tháng chị đều giúp vài chục ký gạo. Tháng nào có chút tiền dư, chị đều trích một phần nhỏ gửi tặng anh Sự.

Biết được tấm lòng nhân ái của chị Hằng, đầu năm học 2017 - 2018, một số thầy cô ở P.Bình Khánh đã giới thiệu nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Giàu có hoàn cảnh khó khăn đến nhờ Hằng giúp đỡ. Giàu đang học lớp 10 nhưng có nguy cơ bỏ học vì người mẹ gần mất sức lao động, còn ông bà ngoại đã lớn tuổi, cuộc sống bấp bênh không thể lo cho cháu ăn học. Qua tìm hiểu cặn kẽ, chị Hằng đã nhận cưu mang Giàu. Mỗi tuần chị gửi 100.000 đồng giúp Giàu chi tiêu, còn sách vở, dụng cụ học tập... thì chị lo hết. Chị Hằng cho biết Giàu ngoan hiền, chăm học nên hai cô cháu thương nhau lắm, động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Còn Giàu bộc bạch, nếu không có cô Hằng giúp đỡ, con đường đến trường của em sẽ gian truân lắm...