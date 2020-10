CJ Foods Việt Nam tiếp tục trao tiền, quà hơn 1,3 tỉ đồng cho bà con vùng lũ

Do ảnh hưởng của bão số 9 nên tại Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to, kèm gió nhẹ. Trước tình hình đó, đoàn vẫn quyết định mang hàng quà đến với bà con, để bà con có cái sử dụng sau những ngày thiếu thốn do mưa lũ.