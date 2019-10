Cổ động viên bắt đầu 'nhuộm đỏ' Sân vận động Mỹ Đình trước giờ bóng lăn

Theo ghi nhận, từ khoảng 15 giờ chiều, hàng trăm cổ động viên đã đổ về khu vực trước sân Mỹ Đình hoạt náo, diễu hành, khiến các phương tiện giao thông di chuyển khá khó khăn.

Hàng ngàn cổ động viên đổ về khu vực trước sân Mỹ Đình từ sớm để chuẩn bị vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam Ảnh Kiến Trần

Nhiều điểm bán cờ, băng rôn, kèn, còi,... nhộn nhịp hoạt động dọc tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo và khu vực trước sân Mỹ Đình. Cờ tổ quốc cỡ lớn kèm cán được bán giá 100.000 đồng/chiếc; không có cán (để khoác lên người) là 50.000 đồng/chiếc; băng rôn 10.000 đồng/chiếc; kèn, còi 40.000 đồng/chiếc...

Lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, để đảo bảo an ninh trật tự cho trận đấu, đơn vị đã huy đông 100% quân số phối hợp với Công anh thành phố Hà Nội kiểm soát xung quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình, tập trung kiểm soát an ninh; hướng dẫn các phương tiện di chuyển, dừng đỗ; kiểm soát hàng rong,...

Đến khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày, hàng ngàn người đã đổ về khu vực trước sân vận động Mỹ Đình để chuẩn bị vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, nhuộm đỏ một dải đường trước sân Mỹ Đình.