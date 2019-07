Cô gái trẻ Điện Biên 'mất tích' bí ẩn: Đang ở cách nhà 1.200 km?

Cả dòng họ tìm kiếm nhưng vô vọng

Chiều 19.7, ông Đỗ Quang Chiến (50 tuổi, trú tại P.Him Lam, TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên) cho biết khoảng 17 giờ 30 ngày 16.7, chị Đỗ Thương Huyền (26 tuổi, con gái ông Chiến) có nói đi ra ngoài có chút việc. Sau đó chị Huyền điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX biển số 27Y1 – 001.88 ra khỏi nhà.

Đến khoảng 19 giờ, không thấy con gái về ăn cơm, ông Chiến gọi điện cho chị Huyền thì không liên lạc được. Nghĩ có chuyện chẳng lành, ông cùng gia đình đã tổ chức đi tìm nhưng không có kết quả. Ngay trong sáng 17.7, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Gia đình cung cấp

“Sau khi con gái mất tích, cả họ hàng huy động gần 40 phương tiện cả ô tô lẫn xe máy đi khắp các ngõ ngách trong bản suốt 2 hôm nay. Nói chung, lòng chảo Điện Biên đều đã đi hết nhưng không có tin tức gì về con gái. Vì Điện Biên mới xảy ra vụ án mạng của cô gái giao gà gây rúng động, nên phía công an vào cuộc rất tích cực. CSGT cũng chặn các tuyến đường để kiểm tra xem có xe của cháu không, phía cảnh sát trật tự cũng đã đi kiểm tra các nhà hàng, khách sạn xem có giữ cháu trong đó hay không... nhưng đều không có kết quả”, ông Chiến thất vọng.

Ông Chiến cho biết, vào năm 16 tuổi, con gái ông bị ngã dẫn tới não bị ảnh hưởng, đầu óc không được minh mẫn. Sau khi Huyền lấy chồng, vì lo cho con, ông đã giữ lại ở cùng gia đình.

“Con rể tôi là người hiền lành, chăm chỉ. Hai vợ chồng nó có 1 đứa con trai gần 2 tuổi, sống với nhau hòa thuận và không hề thấy xích mích, cãi nhau. Từ hôm con tôi mất tích, cháu nhỏ khóc nhiều vì nhớ mẹ, con rể và cả nhà ai cũng lo lắng”, ông Chiến cho hay.

Manh mối xuống Hà Nội, vào Quảng Ngãi

Theo ông Chiến, khoảng 23 giờ đêm 18.7, công an báo tin rằng một nhà xe có chở con gái ông và xe máy xuống Hà Nội. Do không có tiền trả nhà xe, Huyền đã để lại xe máy và nói đi gặp người thân lấy tiền trả tuy nhiên không quay lại. Khi đọc được bài đăng Huyền mất tích, nhà xe đã cung cấp thông tin này tới lực lượng chức năng.

“Con gái tôi bắt xe khách xuống Hà Nội ngay trong chiều 16.7, khi đi cháu không cầm theo tiền. Sau khi nhận được tin như vậy, gia đình cũng bớt lo lắng và xác định con gái không còn ở trên địa bàn nên dừng tìm kiếm”, ông Chiến cho hay.

Khoảng 11 giờ 20 hôm nay, 19.7, một người dân Quảng Ngãi có gọi báo gia đình rằng thấy một cô gái giống con gái tôi đang ở trong đó, nhưng vẫn chưa dám chắc đúng hay không. Ngay sau khi nhận được thông tin, mẹ và chồng của Huyền đã tức tốc đi máy bay vào trong đó để tìm. “Chắc giờ đang trên máy bay từ Hà Nội vào đó rồi, tôi gọi con rể không liên lạc được”, ông Chiến nói.

Một lãnh đạo Công an phường Him Lam cho biết sáng 16.7, nhận được trình báo từ gia đình, đơn vị đã triển khai lực lượng, phối hợp với gia đình tìm kiếm chị Huyền. Đồng thời, Công an P.Him Lam cũng đã báo cáo lên Công an TP.Điện Biên Phủ để có phương án tìm kiếm.

“Công an TP.Điện Biên Phủ đã ra quyết định truy tìm Huyền trên cả nước ngay trong buổi sáng cùng ngày”, vị lãnh đạo nói.

Theo vị này, Công an P.Him Lam cũng đã nắm được từ gia đình về thông tin chị Huyền nghi đang ở trong Quảng Ngãi. Tuy nhiên gia đình không muốn công an vào cuộc đợt này bởi sợ Huyền tâm lý bất ổn, thấy công an sẽ sợ hãi và bỏ chạy. “Gia đình đã vào Quảng Ngãi để tìm kiếm cháu, tuy nhiên phải đưa được cháu về, gia đình báo tin lại mới biết được kết quả cụ thể”, vị lãnh đạo thông tin.

Sau khi thông tin được đăng tải trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã quan tâm và chia sẻ với hy vọng gia đình sớm tìm được cô gái.