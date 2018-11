Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: Công ty cổ phần địa ốc Thăng Long (279 đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Huỳnh Minh Thư (ngụ căn hộ 1606 chung cư Vạn Đô, 348 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.HCM) theo phiếu chuyển (PC) 67/PC-TN ngày 30.1.2018; Viện KSND TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Đoàn Thị Ngọc Yến (ngụ 206/1/3 Phạm Ngũ Lão, P.7, Q.Gò Vấp) theo PC 78/PC-TN ngày 30.1.2018; UBND TP.HCM chưa trả lời đơn của luật sư Phạm Văn Cương - Công ty luật TNHH MTV T.H (tầng 3, 619 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) -

người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Thìn (ngụ 5/26/5 Trương Đăng Quế, P.1, Q.Gò Vấp, TP.HCM) theo PC 84/PC-TN ngày 30.1.2018; UBND Q.5 chưa trả lời đơn của ông Lê Văn Chồi (ngụ 27/6D Nguyễn Văn Cừ, P.1, Q.5) theo PC 86/PC-TN ngày 30.1.2018.

- Long An: Chi cục Thi hành án dân sự TP.Tân An chưa trả lời đơn của ông Vũ Huy Nhân (ngụ 176B Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3, TP.HCM) theo PC 44/PC-TN ngày 18.1.2018; TAND tỉnh Long An chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Kim Quy (ngụ 319 C8 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11) theo PC 51/PC-TN ngày 18.1.2018; Công ty bất động sản Trần Anh Long An (KDC Trần Anh, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, tỉnh Long An) chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Hồng Cúc (ngụ 87, KP.1, QL1, TT.Bến Lức, H.Bến Lức) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 58/PC-TN ngày 18.1.2018.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.