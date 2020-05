Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: Công ty bảo vệ An ninh Việt Nam 24 giờ (36 đường B6, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM) chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Anh Tuấn (địa chỉ liên lạc: 47 đường A, khu ADC, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) theo phiếu chuyển (PC) 259/PC-TN ngày 15.5.2019; Công an Q.Bình Thạnh chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Thành Dương (ngụ 391 Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh) theo PC 264/PC-TN ngày 15.5.2019; TAND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Ngô Văn Phấn (ngụ 217 Âu Dương Lân, P.2, Q.8) - là người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm Quốc Việt (81/9 Đồ Chiểu, P.3, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) theo PC 268/PC-TN ngày 15.5.2019; Công an Q.Tân Bình chưa trả lời đơn của bà Trương Thị Cẩm Mai (ngụ 122, KP.3, P.Thới An, Q.12) và một số người dân khác có tên trong đơn) theo PC 272/PC-TN ngày 27.5.2019.

- Bà Rịa-Vũng Tàu: TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa trả lời đơn của ông Trần Ngọc Phước (ngụ tại 2132B, tổ 10, KP.4, P.Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) theo PC 223/PC-TN ngày 3.5.2019; UBND xã Nghĩa Thành, H.Châu Đức chưa trả lời đơn của ông Đỗ Văn Thuyên (ngụ tại 36/62 Nguyễn An Ninh, P.7, TP.Vũng Tàu) theo PC 224/PC-TN ngày 3.5.2019; UBND TX.Phú Mỹ chưa trả lời đơn của bà Võ Thị Thu (ngụ tại 581/17 Trương Công Định, P.7, TP.Vũng Tàu) theo PC 308/PC-TN ngày 27.5.2019.

- Bạc Liêu: Công an TP.Bạc Liêu chưa trả lời đơn của ông Võ Hồng Nhuần (ngụ tại 153/5 khóm 1, P.1, TP.Bạc Liêu) theo PC 295/PC-TN ngày 27.5.2019.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.