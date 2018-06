Con dị tật nhọc nhằn nuôi cha mẹ già đau ốm

Ông Non sống cùng cha mẹ trong căn nhà tình thương được địa phương xây tặng nhiều năm qua, nay đã xuống cấp... Cụ Nguyễn Thị Khô (73 tuổi), mẹ ông Non, cho biết 5 người con lớn có gia đình riêng nhưng công việc không ổn định, thu nhập ít ỏi không giúp được gì nhiều cho vợ chồng cụ. Chỉ có ông Non cận kề chăm sóc và đi làm thuê chạy ăn từng bữa.



Nhà nghèo nên ông không được học hành đến nơi đến chốn. Năm 16 tuổi, ông xin đi làm phụ hồ, nhưng năn nỉ mãi chủ thầu mới chịu mướn vì thấy ông ốm yếu. Làm lụng vất vả mỗi ngày nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau nên ông Non không dám cưới vợ, ở vậy nuôi cha mẹ già.

Năm 2016, cụ Khô bị tai biến, sau đó liệt nửa người, còn chồng cụ sức khỏe cũng yếu, không làm việc nặng được. Để có tiền trang trải cuộc sống, ông Non phải đi làm phụ hồ hết nơi này đến nơi khác. Mỗi ngày ông quần quật từ sáng đến chiều, tiền công khoảng 100.000 đồng, lo ăn uống và thuốc thang cho cha mẹ. Sau nhiều năm khuân vác nặng nhọc, cơ thể ông Non ngày càng suy kiệt, chân đi lại khó khăn, đêm về cột sống cứ đau nhức suốt. Bệnh tật vậy nhưng ông không có tiền điều trị, cố chịu đựng qua ngày.

Chị Nguyễn Thị Hoàng (35 tuổi, ngụ cùng địa phương) cho biết: “Thấy hoàn cảnh gia đình ông Non khó khăn và bản thân ông luôn chịu khó nên bà con ai cũng thương. Người cho gạo, người cho ít tiền để ông mua thuốc thang. Nhiều lúc thấy ông ngồi bóp tay chân cho cha mẹ, rồi ẵm mẹ đi tắm thấy thương lắm”.

Ông Nguyễn Văn Trường, trưởng KV.3, cho biết: Gia đình ông Non thuộc diện nghèo. Một mình ông đi làm thuê lo cho cha mẹ, nhưng sức khỏe yếu, nhiều chủ thầu lúc mướn, lúc không. Địa phương cũng thường xuyên giúp đỡ. Riêng cụ Khô, lại bị tai biến liệt nửa người, không có tiền để lo thuốc thang, rất tội…