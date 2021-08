Công an TP.HCM phát rau, gạo... cho dân giữa dịch Covid-19: Thật đẹp màu áo xanh!

6 giờ sáng, trụ sở Công an P.5, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đầy ắp gạo, mì gói đã được chia sẵn thành từng phần nhỏ. Thiếu tá Nguyễn Đức Anh, Phó trưởng Công an phường, cho biết mọi người đang chờ rau xanh được các nhà hảo tâm chở từ H.Hóc Môn lên, 8 giờ sẽ đi phát cho dân.

“Mình thương dân, mà dân cũng thương mình”

“Chúng tôi biết nhiều người dân ở đây do dịch rất khó khăn, nhất là thực phẩm. Vì thế, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, chúng tôi cũng rất thương, rất quan tâm tới cuộc sống của người dân, mong hỗ trợ họ phần nào để vượt qua lúc này. Chúng tôi xem đây là trách nhiệm phải làm chứ không phải là làm thiện nguyện”, vị thiếu tá chia sẻ.

Trao tận tay dân những bó rau tươi Ảnh: An Biên

“Rau tới rồi! Rau tới rồi!”, chiếc xe chở đầy ắp rau xanh vừa ghé, các chiến sĩ công an, cán bộ phường nhanh chóng chuyển rau lên xe công vụ để đi trao hết cho người dân trong buổi sáng. Vì nhiều người ở trong hẻm nhỏ nên thiếu tá Đức Anh cùng một số chiến sĩ chạy xe máy để tiện vận chuyển và phát đủ, không bỏ sót ai.

Dừng trước một con hẻm trên đường Trần Bình Trọng, len lỏi vào từng con hẻm nhỏ, gõ cửa từng nhà dân để gửi tặng, thiếu tá Đức Anh cầm loa thông báo: “Bà con ơi! Hôm nay chúng tôi có phát lương thực, thực phẩm . Bà con đeo khẩu trang kỹ ra trước nhà nhận quà nhen, ai cũng có phần”. “Mấy anh công an tới phát đồ ăn nữa hả? Cho tui một phần với nhen!”, một cư dân nói.

Thiếu tá Anh bật mí: “Lúc đầu, thấy tôi cùng anh em rao mà không có loa nên bà con sợ khan cổ, cũng sợ nhiều người không nghe được. Vậy là có người tặng tôi cái loa này. Mình thương dân mà dân cũng thương mình!”.

Chỉ mong dân không còn khó khăn

Bà Nguyễn Ngọc Thành (70 tuổi) đeo khẩu trang kín mít nhận đồ ăn từ các anh công an vừa gửi lời cảm ơn vừa nói: “Những phần quà này không quá nhiều, nhưng với chúng tôi là sống 2 - 3 ngày đó. Một miếng khi đói bằng một gói khi no mà”. Bà kể gia đình có 10 người, vì dịch nên không ai đi làm được, không có thu nhập. Nhờ sự hỗ trợ thường xuyên của các anh công an phường cũng như nhiều nhà hảo tâm mà gia đình bà và những người khó khăn trong xóm trụ đến thời điểm hiện tại.

Thấy xe công an phường chở rau, chị Thạch Thị Kha (39 tuổi) nói vọng ra: “Cho rau hả các anh, cho chúng tôi được không”. Chị cho biết trong xóm trọ này tất cả đều là những người làm hồ, hơn 1 tháng nay không đi làm, khó khăn vì dịch. “Cảm ơn các anh chị công an đã hỗ trợ chúng tôi. Dù phần hỗ trợ không phải là nhiều nhưng tôi thấy ấm lòng vì được nhà nước quan tâm, động viên lúc khó khăn”, chị chia sẻ.

Chị Thạch Thị Kha ấm lòng vì nhận tiếp tế mùa dịch

Thượng úy Nguyễn Thiện Tài, cảnh sát khu vực, kể đây là lần đầu anh mang nhu yếu phẩm cho bà con vì mới chuyển công tác về đây gần một tuần. “Lần đầu hỗ trợ người dân ở đây, tôi thấy vui vì mình có thể làm được một chút gì đó”, anh Tài bộc bạch. Thiếu tá Đức Anh bày tỏ việc các anh làm không phải vì để được tuyên dương hay ca ngợi, mà chỉ mong người dân không còn khó, không còn khổ.