Bệnh viện Gia An 115 tổ chức hội thảo về bệnh gan và đái tháo đường

Hội thảo 'Tầm soát viêm gan giảm nguy cơ xơ gan, ung thư gan và phát hiện sớm bệnh lý đái tháo đường' do Bệnh viện Gia An 115 tổ chức lúc 8g30-11g ngày 19.1 tại số 5 đường 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Hai chuyên gia tham dự hội thảo gồm: Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng - Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thị Vành Khuyên - Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Gia An 115.

Lãnh đạo Bệnh viện Gia An 115 cho biết, hội thảo là sự kiện đánh dấu chương trình hợp tác công tư đầu tiên giữa Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Nhân dân 115. Sự kiện cập nhật những kiến thức cơ bản và nâng cao về bệnh lý viêm gan, đái tháo đường; giải đáp các thắc mắc về cách phòng bệnh, điều trị và theo dõi.

Cancer liver Ung thư gan tiến triển thầm lặng, bệnh nhân đến gặp bác sĩ thường khi bướu đã lan rộng Cách quản lý bệnh nhân viêm gan hoặc đái tháo đường, theo dõi việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân, hạn chế các biến chứng cũng được cập nhật tại hội thảo. Khách hàng tham gia sự kiện được trao đổi, giao lưu kết bạn với các hội viên trong câu lạc bộ bệnh nhân, tiếp thêm sức mạnh về niềm tin chiến thắng bệnh tật; nghe tư vấn về phòng bệnh, chích ngừa, hạn chế tỷ lệ lây lan trong cộng đồng.

Dịp này, Bệnh viện Gia An 115 đã dành tặng 200 phiếu xét nghiệm đánh giá chức năng gan miễn phí cho 200 khách hàng đăng ký tham dự chương trình đầu tiên.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Gia An 115, tỷ lệ bệnh nhân viêm gan do virus và các nguyên nhân khác ngày càng gia tăng và đa dạng, biểu hiện lâm sàng nặng nề, tỷ lệ biến chứng xơ gan, ung thư gan tăng... Trên thế giới hiện có khoảng 400 triệu người đang bị viêm gan siêu vi B, 75% trong số này ở châu Á.

Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2018 cho thấy ung thư gan là 1 trong 5 loại bệnh gây tử vong hàng đầu, ước tính 782.000 ca tử vong mỗi năm.

Gần 85% bệnh nhân ung thư gan sống ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Theo GLOBOCAN 2018, Việt Nam xếp trong nhóm những quốc gia mắc ung thư gan cao nhất thế giới.

BS Khuyên trình bày về Phát hiện sớm bệnh lý đái tháo đường Những dấu hiệu gợi ý ung thư gan như: sụt cân nhiều, nhanh mà không rõ nguyên nhân; sốt kéo dài không rõ nguyên nhân; chán ăn, đầy bụng sau ăn; hạ đường huyết vào buổi sáng, biểu hiện bằng những cơn ngất xỉu và hôn mê; sờ thấy khối u ở hạ sườn phải; đau tức vùng hạ sườn phải; vàng da, vàng mắt, báng bụng, phù chân…

Các bác sĩ tại Bệnh viện Gia An 115 chia sẻ, tuy ung thư gan là bệnh lý có tiên lượng không khả quan, nhưng với sự tiến bộ của khoa học ngày nay, bác sĩ vẫn có thể lựa chọn một hoặc kết hợp nhiều biện pháp điều trị. Điều này sẽ giúp kéo dài thời gian sống, nâng cao chất lượng sống một cách tốt nhất cho người bệnh.

Dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ đái tháo đường toàn cầu có thể tăng 54% trong vòng 20 năm từ 2010 đến 2030. Nguyên nhân chính gây tử vong ở người đái tháo đường là do các biến chứng nhiễm trùng, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tắc mạch chân, bệnh thận và bệnh thần kinh do đái tháo đường.

Health Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế khuyến cáo chỉ số đường huyết nên giữ dưới 135 mg/dl sau khi ăn Theo số liệu của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF) năm 2017, cứ 11 người trưởng thành (từ 20 đến 79 tuổi) có một người mắc bệnh, khoảng 1/6 số trẻ sinh ra bị ảnh hưởng bởi đái tháo đường thai kỳ.

Nghiên cứu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế, cho thấy bệnh đái tháo đường hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba tại Việt Nam, sau bệnh lý tim mạch và ung thư. Trong năm 2017, có 29.000 người chết do các nguyên nhân liên quan đến đái tháo đường, tương đương với 80 ca tử vong một ngày.

Các biến chứng của đái tháo đường đã tiềm ẩn rất sớm trong cơ thể người bệnh trước khi bệnh được phát hiện. Do đó, các hiệp hội trên thế giới đã đưa ra nhóm dân số nguy cơ mắc đái tháo đường để tầm soát và phát hiện kịp thời bệnh, đồng thời can thiệp để giảm các yếu tố nguy cơ.