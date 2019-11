Câu chuyện xây những chiếc cầu cùng em đến trường an toàn

Khi trẻ em vùng lũ mơ về những chiếc cầu

Dù sống ở hai miền khác nhau, những cô cậu học sinh tại bản Lịch Nưa, xã Nặm Lịch, thuộc địa phận Mường Ảng, tỉnh Điện Biên - một trong 62 huyện nghèo và các em nhỏ tại xã nghèo Ea Le, huyện Ea súp, Đắk Lắk có chung niềm khao khát chinh phục tri thức để thoát nghèo.

Tuy nhiên, hành trình đến trường của các em chẳng hề dễ dàng, không chỉ bởi cái nghèo ngăn trở mà còn bao hiểm nguy mùa lũ luôn chực chờ. Xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng, bản Nịch Lưa là địa phương thường xuyên được đặt trong mức cảnh báo mưa lũ hằng năm với tình hình thiên tai, bão lũ liên tục diễn biến bất thường. Cũng như, huyện Ea Súp trong tháng 8.2019 đã vừa trải qua đợt lũ lịch sử với nhiều tổn thất nặng nề. Và cứ mỗi đợt mưa gió, việc đi học của các em lại trở nên gian nan hơn khi “ông trời” đã cuốn trôi chiếc cầu dù ọp ẹp nhưng là con đường duy nhất đến trường

Rất nhiều học sinh vùng khó phải đi học trên những cây cầu tạm bợ

Cũng bởi đường đến trường quá khó khăn mà biết bao học sinh nghèo ở đây đã bỏ dở ước mơ thoát nghèo với một tương lai tươi sáng hơn. Những em kiên quyết thực hiện ước mơ của mình thì phải đối mặt với nhiều hiểm nguy khi mỗi ngày đều phải băng qua dòng nước xiết, đặc biệt mỗi khi mùa lũ về.

Đối với em Lường Thị Thùy Linh, học sinh lớp 2 tại bản Lịch Nưa, em bao nhiêu tuổi là từng ấy năm em sống chung với lũ. Theo lời chia sẻ của cô giáo của em - cô Thủy, giáo viên tại điểm trường Lịch Nưa, em Thùy Linh và các bạn cùng lớp rất thích đi học cho dù mỗi khi mùa lũ đến, việc đến trường luôn là một sự gian khổ mà các em phải vượt qua. Thùy Linh luôn ước mơ có một ngày, "một phép màu" sẽ xuất hiện để giúp con đường em đi học trở nên an toàn hơn.

Và “điều kỳ diệu” từ Bridgestone đã đến kịp thời

Thấu hiểu những khát khao tri thức và ước mơ được đến trường an toàn của các trẻ em vùng lũ, Bridgestone Việt Nam quyết định triển khai chiến dịch xây cầu tại các địa phương khó khăn trên cả nước. Hoạt động này thuộc chương trình “Biệt đội Bridgestone - Cùng bé trọn an toàn” được bắt đầu tại 2 địa phương, lần lượt là xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng, Điện Biên và Thôn 7&8, xã Ea Lê, huyện Ea Sup, Đắk Lắk.

Đây là chiếc cầu kiên cố được Bridgestone triển khai xây dựng tại xã nghèo nhất huyện Mường Ảng. Chiếc cầu bê tông vững chãi sẽ thay thế cho chiếc cầu gỗ thường xuyên bị nước cuốn trôi trong hơn 15 năm. Khánh thành vào cuối tháng 10.2019, “Chiếc cầu Bridgestone” sẽ tiếp sức hơn 60 trẻ em trong xã Nặm Lịch đến trường an toàn mỗi ngày. Các em nhỏ sẽ không còn phải lội nước đi học hay chui túi ni lông băng sông; không còn đối mặt với rủi ro trượt chân té ngã hay phải vào lớp với bộ quần áo ướt.

Chiếc cầu từ Bridgestone chính thức đi vào hoạt động thay cho chiếc cầu gỗ sơ sài tại xã Nặm Lịch trong hơn 15 năm

Tiếp đó, cây cầu mới của Bridgestone tại Thôn 7 và 8, xã Ea Lê đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 11.11. Có cầu mới, hơn 275 học sinh hằng ngày không phải đi vòng hơn 8 km để đến trường, hoạt động kinh tế của người dân cũng được diễn ra thuận lợi hơn.

Hai chiếc cầu được xây dựng kiên cố với độ cao an toàn trong nước lũ thay đổi tích cực cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân địa phương. Vì thế, chiến dịch xây cầu của Bridgestone đã nhận được sự đồng lòng hỗ trợ của chính quyền, người dân, và nhà phân phối. Hoạt động xây cầu trong năm 2019 còn có sự góp sức bởi hai đơn vị là Công ty lốp Mạnh Dũng (Điện Biên) và Công ty dịch vụ và vận tải Tín Nghĩa (Đắk Lắk). Đây là động lực để Bridgestone tiếp tục hành trình tại khắp các vùng nghèo khó trên cả nước.

Chia sẻ về hoạt động đầy ý nghĩa này, ông Sadaharu Kato, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kinh Doanh lốp xe Bridgestone Việt Nam: “Các em học sinh Việt Nam nói chung và các em nhỏ tại địa phương khó khăn nói riêng nuôi dưỡng trong lòng niềm ham học đáng trân trọng và cần được khích lệ. Bridgestone sẵn sàng đồng hành với các em nhỏ Việt Nam mỗi ngày và trên mọi nẻo đường học vấn”.

Ông Sadaharu Kato tại Lễ khánh thành cầu ở Lịch Nưa (Điện Biên)

Nhà sáng lập Bridgestone có tên gọi là Shojiro Ishibashi. Trong đó, từ Bashi, dịch sang tiếng Anh có nghĩa là Bridge, là “Chiếc cầu”; và từ Ishi là Stone, có nghĩa là “Đá". Có lẽ ông Ishibashi, khi thành lập công ty lốp xe danh tiếng, không hình dung được “Chiếc cầu Bridgestone” vững chãi ngày nay đã vươn xa đến với các em vùng lũ, trở thành “những điều kỳ diệu" trong đời thực và nâng đỡ các bạn nhỏ trong hành trình kiếm tìm tri thức.