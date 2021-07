Đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn quản lý trong thời gian giãn cách xã hội

Ngày 13.7, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy – UBND tỉnh Long An đã trao tiền hỗ trợ cho người lao động tự d o gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở H.Bến Lức.