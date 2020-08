Học sinh Gia Lai tham gia tập huấn phòng chống đuối nước

Tập huấn Hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em và bơi an toàn cho học sinh năm 2020 tại Gia Lai do Vụ Giáo dục Thể chất - Bộ GD-ĐT, Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn TH phối hợp với Trung tâm huấn luyện thể thao Hàm Rồng thuộc Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Công ty CP Thể thao Hoàng Anh Gia Lai phối hợp thực hiện. Đây là khóa tập huấn thứ hai trong chiến dịch Hè vui khỏe. Trước đó, vào cuối tháng 7, tập huấn phương pháp Hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em và bơi an toàn dành cho 100 giáo viên thể chất đã diễn ra tại Quảng Ninh. Các học sinh tham gia tại khóa tập huấn lần này là học viên của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Với mục tiêu cung cấp kiến thức về kỹ năng phòng chống đuối nước và bơi an toàn cho các em học sinh tỉnh Gia Lai, khóa tập huấn diễn ra trong 2 ngày với 3 nội dung chính: Nhận thức nguyên nhân và những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; Hướng dẫn các kỹ năng cứu đuối an toàn; Hướng dẫn các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân đuối nước. 2/3 thời lượng của khóa tập huấn được dành cho thực hành, giúp các em có cơ hội áp dụng ngay kiến thức đã học.

Theo đại diện Vụ Giáo dục Thể chất - Bộ GD-ĐT, tình trạng đuối nước ở các em học sinh, đặc biệt trong dịp hè là hồi chuông cảnh báo với toàn xã hội. Trong số đó, nhiều em biết bơi nhưng vẫn bị đuối nước do thiếu kỹ năng. Việc triển khai tập huấn về phòng chống đuối nước của Bộ GD-ĐT là bước triển khai đồng bộ nhằm chuẩn hóa kiến thức cho các em học sinh, cung cấp học liệu và cùng đặt ra quyết tâm giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em. Phòng chống đuối nước trẻ em là việc làm cấp thiết, đòi hỏi sự chung tay của các cơ quan quản lý giáo dục, truyền thông, gia đình và cộng đồng xã hội.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

Khóa tập huấn chú trọng thực hành giúp các em học sinh thành thạo các kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng cứu đuối Các em học sinh thực hành kỹ năng cứu đuối đúng cách Các em học sinh thực hành kỹ năng bơi an toàn dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ Tổ chức Swim Việt Nam Những kiến thức bổ ích của khóa tập huấn sẽ tiếp tục được các em học sinh lan tỏa đến cộng đồng