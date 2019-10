Nguy cơ nhiễm độc tố tự nhiên do uống rượu 'bổ’ tự chế

Hai bệnh nhân là nam giới nhập viện trong tình trạng lơ mơ, vã mồ hôi, chân tay lạnh, vật vã, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp tụt, da tái nhợt, tê lưỡi, nôn, hoa mắt chóng mặt…

Gia đình bệnh nhân cho biết, rượu ấu tàu của gia đình tự ngâm. Sau khi hai người (là thành viên trong gia đình và bạn) cùng uống được khoảng 15 phút cả hai bị tê lưỡi, nóng mặt, hoa mắt chóng mặt, buồn nôn, đau đầu dữ dội, đau bụng, tức ngực, khó thở nên được người nhà đưa đi cấp cứu.

Các bác sĩ xác định cả hai trường hợp trên bị ngộ độc do uống rượu ngâm củ ấu tẩu. Đây là trường hợp ngộ độc nặng có cơn ngừng thở kéo dài ở dạng nguy hiểm cho tính mạng. Các bác sĩ khẩn trương cấp cứu: thở máy, rửa dạ dày, dùng thuốc chống loạn nhịp, sốc điện cấp cứu, bù dịch, dùng thuốc vận mạch…

Rượu “khỏe” chứa độc chất bảng A

Bác sĩ điều trị của BVĐK tỉnh Tuyên Quang cho biết của ấu tẩu, (hay còn gọi là củ ấu tàu), có chứa được xếp vào danh sách thuốc độc bảng A, nhưng cũng là một vị thuốc quý đứng thứ 4 trong “tứ đại danh dược” (sâm, nhung, quế, phụ) sau khi được bào chế đúng cách. Theo đông y, củ ấu tàu thường được dùng làm rượu thuốc để xoa bóp chữa các chứng đau, tê, nhức, mỏi. Tuy nhiên, trong thành phần của nó chứa aconitin là một chất rất độc.

Trong trường hợp uống rượu ngâm củ ấu tẩu nếu còn chứa thành phần aconitin, chất này sẽ ngấm rất nhanh qua da và niêm mạc dạ dày, ruột vào máu gây độc. Bệnh nhân khởi đầu có các rối loạn cảm giác tại chỗ, cảm giác kiến bò ở lưỡi rồi mất hết cảm giác dẫn tới tê môi, lưỡi, họng và mặt. Thậm chí, một số trường hơp đôi gây “ảo giác” khiến nạn nhân cảm giác như đầu to ra; các chi cũng có thể mất cảm giác.

Ngoài ra, còn có các triệu chứng khác như: lo sợ, khó chịu, buồn bã chân tay; buồn nôn, nôn mửa, vã mồ hôi, chảy nước dãi, co giật thớ cơ, có thể ngất, hạ thân nhiệt. Rối loạn hô hấp (khó thở, nhịp thở chậm, tình trạng tăng tiết gây ứ đọng khí phế quản, ngừng thở; Rối loạn nhịp tim hay gặp và thường nặng, có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời và đúng cách.

Các bác sĩ cho biết thêm, nhiều người vẫn chế biến ấu tẩu làm thức ăn, ngâm rượu vì cho rằng có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tuy nhiên củ ấu tàu rất độc nên người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng. Khi dùng các chế phẩm thuốc có thành phần là củ ấu tàu phải hết sức thận trọng và theo đúng hướng dẫn của thầy thuốc có kinh nghiệm. Không tự chế biến củ ấu tàu làm thức ăn nếu không biết cách chế biến để loại bỏ độc tố.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đã ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc do rượu không rõ nguồn gốc, rượu “bổ” tự ngâm, tự chế biến. Để tránh ngộ độc cần uống rượu có kiểm soát, không lạm dụng rượu, chỉ sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng; không chế biến rượu bổ, rượu ngâm các cây, con, củ, các bài thuốc không được kiểm chứng về an toàn.