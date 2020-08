PC Quảng Nam kiểm tra các trường hợp tiền điện tăng cao tại Trà My

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hóa đơn tiền điện hằng tháng của khách hàng biến động bất thường so với cùng kỳ. Tại Điện lực Trà My (PC Quảng Nam), trong nửa đầu tháng 7 và 8.2020, đơn vị đã kiểm tra xử lý hơn 30 trường hợp kiến nghị của khách hàng liên quan đến tiền điện tăng cao.

Qua kiểm tra, nguyên nhân tiền điện tăng cao phần lớn là do thời tiết nắng nóng, mức độ tiêu thụ điện của khách hàng tăng vọt, một số trường hợp do khách hàng mua sắm thêm thiết bị điện gia dụng cũng là nguyên nhân tiền điện tăng.

Ngoài ra, đối với các khách hàng có sản lượng biến động bất thường so với các tháng liền kề, công nhân Điện lực Trà My bằng các nghiệp vụ chuyên môn đã phối hợp khách hàng kiểm tra, hỗ trợ khách hàng xử lý các điểm mất an toàn chạm chập rò rỉ đường dây sau công tơ, làm sản lượng khách hàng tăng đột biến.

Việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các yêu cầu của khách hàng đã góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng với các dịch vụ của Điện lực, tạo sự đồng thuận, chia sẻ của khách hàng đối với những khó khăn trong điều kiện kinh doanh của ngành điện ở địa bàn miền núi cao như Nam Trà My, Bắc Trà My.