Quyết tâm ‘diệt tận gốc’ fake web, Cốc Cốc chính thức ra mắt Chiến dịch Khiên Xanh

Mạng ảo, hệ lụy thật

Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, dù so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm 20%. Nhưng nếu tính từ đầu năm 2021 đến nay, số sự cố tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam vẫn đang trong xu hướng tăng nhẹ. Theo đó, chỉ riêng trong tháng 3.2021, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận 491 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam, tăng 8,15% so với tháng 2.2021.

Càng ngày nạn lừa đảo thông qua web xấu càng tăng vọt. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19, người dân có xu hướng dịch chuyển hình thức mua bán từ trực tiếp sang gián tiếp

Điển hình, có thể kể tới 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng thiệt hại lên tới 1,2 tỉ đồng, diễn ra vào hồi tháng 3 vừa qua tại Thừa Thiên-Huế. Được biết, hai hacker 9x và 10x đã có hành vi hack tài khoản mạng xã hội của nạn nhân, sau đó giả danh người thân của người bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Đây chỉ một trong số vô vàn trường hợp người dùng bị kẻ xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua internet. Tình trạng trẻ em, phụ nữ bị lừa qua mạng cũng diễn ra hết sức phổ biến và ngày càng khó lường với thủ đoạn tinh vi. Không những vậy, tin tặc còn đánh cắp các thông tin mật của cá nhân, tổ chức để tống tiền, thậm chí “lấy mạng" nếu không nghe theo yêu cầu của chúng. Hệ quả là đã có rất nhiều người phải hứng chịu thiệt hại lớn về tài sản, tinh thần... và đặc biệt gây mất trật tự an ninh mạng, gây hoang mang cho người dùng.

Liên minh Cốc Cốc - NCSC - Hiếu PC chỉ cách diệt trừ web xấu

Nắm bắt được tình hình đó, “Trình duyệt an toàn quốc dân" Cốc Cốc chính thức ra mắt Chiến dịch Khiên Xanh nhằm tạo ra một môi trường internet an toàn cho người Việt.

Đây là chiến dịch khởi động cho chuỗi chương trình “Cốc Cốc vì Việt Nam Số” 2021. Chiến dịch còn có sự đồng hành của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia (NCSC) và anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Kỹ sư An ninh mạng của NSCS và nhà sáng lập Chongluadao.vn.

Nói về lý do quyết định đồng hành cùng Cốc Cốc trong Chiến dịch Khiên Xanh, anh Ngô Minh Hiếu cho biết, Cốc Cốc và dự án phi lợi nhuận ChongLuaDao có cùng chung một mục tiêu cao cả. Đó chính là vì lợi ích chung của xã hội với thông điệp bảo vệ cộng đồng mạng và nâng cao nhận thức của mọi người về an toàn thông tin.

“Vì đã từng là một hacker nên tôi hiểu rõ tác hại của những trang web lừa đảo, đánh cắp thông tin như thế nào. Do đó, ngay khi trở về Việt Nam, tôi luôn quyết tâm thực hiện những dự án giúp cải thiện tình hình an ninh mạng nước nhà và mới đây nhất, khi được Cốc Cốc mời tham gia Chiến dịch Khiên Xanh - Vì một internet an toàn hơn cho người Việt, tôi cảm thấy rất hào hứng và ngay lập tức đồng ý”, Hiếu PC cho hay.

Bên cạnh đó, Kỹ sư An ninh mạng của NCSC cũng nhấn mạnh, chiến dịch sẽ trở thành tiếng chuông cảnh báo về những hệ lụy, nguy hiểm tiềm tàng từ các fake web, web lừa đảo. Đặc biệt, thông qua chiến dịch, người dùng sẽ được cung cấp, trang bị thêm nhiều kiến thức để từ đó cảnh giác, báo cáo sai phạm trước những trang web không có độ uy tín cao.

Người dùng có thể báo cáo trang web giả mạo, lừa đảo theo các bước trên về Cốc Cốc

Theo đó, bất cứ khi nào người dùng phát hiện một giả mạo hoặc nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo,... thì có thể truy cập ngay vào địa chỉ website https://safe.coccoc.com/ hoặc click chuột phải, chọn Báo cáo nội dung không an toàn khi sử dụng trình duyệt Cốc Cốc để báo cáo. Sau khi người dùng hoàn tất việc báo cáo web xấu, đội ngũ Cốc Cốc cùng NCSC và Hiếu PC sẽ nhanh chóng kiểm tra độ tin cậy của những trang web đó. Nếu những trang web trên được xác định có các sai phạm, Cốc Cốc sẽ hiển thị cảnh báo trên trang này cho hàng triệu người dùng internet vào những lần truy cập tiếp theo. Từ đó góp phần chung tay “diệt tận gốc” các trang web gây hại cho người dùng, đảm bảo một môi trường số “xanh” trong tương lai.

Chiến dịch Khiên Xanh nói riêng và chuỗi hoạt động “Cốc Cốc vì Việt Nam số” nói chung là những nỗ lực của Cốc Cốc thể hiện trách nhiệm của một công ty công nghệ hàng đầu trong việc xây dựng một môi trường internet an toàn; góp phần đưa Việt Nam sớm thành một quốc gia số tiến bộ, văn minh và lành mạnh theo định hướng “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Chính phủ.

Với mục tiêu vô cùng ý nghĩa này, Chiến dịch Khiên Xanh hy vọng trong thời gian tới sẽ thu hút được sự quan tâm, góp sức của cộng đồng để cùng với Cốc Cốc, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia và Hiếu PC ngăn chặn và đẩy lùi mọi hành vi bất hợp pháp, dần mang lại môi trường internet an toàn, lành mạnh cho người dùng Việt Nam.