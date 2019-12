SCG Sharing The Dream truyền cảm hứng đóng góp cộng đồng tới hàng ngàn bạn trẻ Việt

Lan tỏa giá trị đến cộng đồng bằng con đường giáo dục

Bắt đầu từ năm 2007, SCG - tập đoàn công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á đã bắt đầu hành trình chấp cánh ước mơ cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Là một doanh nghiệp lựa chọn phát triển bền vững theo định hướng nền kinh tế tuần hoàn là tôn chỉ, SCG hiểu rằng sự phát triển của doanh nghiệp phải đi đôi với sự phát triển của địa phương. Học bổng SCG Sharing The Dream là một trong những cam kết liên tục của SCG nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam thông qua giáo dục.

“Trong suốt 12 năm qua, chương trình đã hỗ trợ hiện thực hóa ước mơ của hơn 4.000 sinh viên trên toàn quốc. Năm nay, chúng tôi rất vui mừng khi có thể tiếp tục duy trì và mở rộng dự án này đến nhiều nơi hơn, trải dài từ Bắc vào Nam, đáp ứng các nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đặc trưng của mỗi địa phương”, ông Nopporn Keeratibuharn - Tổng giám đốc Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Xi măng Việt Nam chia sẻ.

Chương trình SCG Sharing The Dream 2019 sẽ mở rộng đến 9 tỉnh và thành phố trên khắp cả nước, trao tặng 290 suất học bổng trị giá 1,9 tỉ đồng cùng nhiều cơ hội tham gia các khóa đào tạo cải thiện kỹ năng mềm thiết yếu. Theo đó, 9 tỉnh thành mà chương trình triển khai sẽ bao gồm TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Bình, Thái Bình, Nghệ An và Hải Dương, với hình thức học bổng đa dạng từ bậc trung học phổ thông đến cao đẳng và đại học.

Học bổng SCG Sharing The Dream được trao tại tỉnh Long An…

… và tỉnh Quảng Bình vừa qua. Học bổng vẫn đang tiếp tục hành trình hỗ trợ ước mơ đến nhiều địa phương trên toàn Việt Nam

“Quả ngọt” từ những ước mơ được ươm mầm từ SCG Sharing The Dream

Mỗi học bổng được trao đi là một ước mơ được chấp cánh. Xuyên suốt hành trình 12 năm đồng hành cùng học sinh - sinh viên Việt Nam, SCG Sharing The Dream đã chứng kiến ngày càng có nhiều hơn những ước mơ, khát khao được đóng góp cho cộng đồng ở nhiều lĩnh vực. Đây chính là những “quả ngọt” quý giá mà SCG đã lan tỏa và truyền cảm hứng đến giới trẻ Việt suốt những năm vừa qua.

Như câu chuyện của bạn trẻ Bùi Thị Ngọc (ngành Dược, Cao đẳng Y tế Thái Bình) dù sinh ra với khuyết tật bẩm sinh nếp da thừa và trải qua một cuộc đại phẫu năm 8 tuổi để cắt bỏ nhưng căn bệnh vẫn để lại nhiều di chứng đau đớn. Mang trong mình bệnh tật, gia đình lại khó khăn càng khiến Ngọc thêm nghị lực phấn đấu để luôn là học sinh giỏi 12 năm liền và còn xuất sắc thi đậu vào ngành Dược tại Cao đẳng Y tế Thái Bình. Ngọc chia sẻ: “Sống chung với bệnh tật từ nhỏ khiến em cảm nhận rõ những khó khăn và bất tiện. Em mong muốn trở thành dược sĩ để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cả những người nghèo phải mang trong mình bệnh tật, đau ốm như em”.

Hoàng Phương Đông (ngành Luật, ĐH Thái Bình) lại có câu chuyện đầy cảm động về ước mơ trở thành một luật sư. Đông chia sẻ, đây chính là ước nguyện từ người cha đã khuất của em. Khi còn sống dù là một viên chức về hưu nhưng ông vẫn tự tìm hiểu luật để giúp đỡ hàng xóm xung quanh. Hai cha con cũng thường trao đổi với nhau về luật và cậu bé ấy đã ấp ủ giấc mơ trở thành luật sư một ngày không xa. Dù giờ đây cha không còn bên cạnh nhưng Đông vẫn quyết tâm với giấc mơ mở văn phòng tư vấn luật miễn phí cho người nghèo như cách cha mình đã làm.

Chính những ước mơ đẹp đẽ đó đã thôi thúc SCG Sharing The Dream 2019 có thêm nhiều đổi mới nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các bạn học sinh, sinh viên. Việc mở rộng quy mô học bổng tới nhiều tỉnh thành không chỉ mang đến nhiều cơ hội hơn cho các bạn trẻ mà còn giúp địa phương từng bước xây dựng được nguồn nhân lực trẻ tiềm năng và giàu nhiệt huyết. “Chúng tôi biết rằng mỗi bạn đều ấp ủ một hoài bão của riêng mình nhằm thay đổi cuộc sống của bản thân cũng như cống hiến cho quê nhà. Và giáo dục chính là là chìa khóa giúp các bạn thực hiện ước mơ đó. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, học bổng SCG Sharing The Dream sẽ phối hợp với từng địa phương trong nhiều hoạt động cho sinh viên, nhằm xây dựng nền tảng vững chắc vì một tương lai tốt đẹp hơn”.