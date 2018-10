CSGT đo nồng độ cồn tại Hàng Xanh: Bị giữ ô tô vì... 2 chai bia

Tối 26 rạng sáng 27.10, Đội CSGT Hàng Xanh (PC08 - Công An TP.HCM) tiến hành kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn tại ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh). Đây là nơi vừa xảy ra vụ tai nạn làm chết người vào ngày 21.10 do một nữ tài xế say rượu chạy xe BMW gây ra, khiến người dân khu vực này và những ai chạy xe ngang qua đây vẫn còn ám ảnh.