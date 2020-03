CSGT nói gì khi bị đăng clip ‘tố’ xe chuyên dụng tông người rồi bỏ đi?

Ngày 8.3, trên trang cá nhân Facebook của nick name Phuong Thao và một số nhóm trên Facebook chia sẻ rầm rộ thông tin về việc 1 xe ô tô được cho là xe chuyên dụng của lực lượng CSGT Vĩnh Long tông xe máy rồi bỏ chạy.

Để rõ vấn đề trên, cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long và được thượng tá Hồ Văn Út Anh, Phó phòng CSGT, xác nhận ô tô trên là của Đội 19.1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh. “Khuya ngày 7.3, lực lượng CSGT tỉnh đang trên đường thi hành công vụ, cụ thể là truy quét nạn đua xe trái phép những ngày cuối tuần trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua Khu công nghiệp Hòa Phú. Nam thanh niên trên có nồng độ cồn vượt quá quy định chạy xe không đèn chiếu sáng đã tông trực tiếp vào xe của lực lượng cảnh sát”, thượng tá Anh nói.

Kết quả vụ tai nạn sẽ sớm được làm sáng tỏ

“Một thanh niên trong nhóm tụ tập điều khiển phương tiện tông thẳng vào đầu ô tô của tổ công tác. Do thanh niên này bị thương quá nặng nên anh em dùng xe ô tô công vụ chở thẳng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Các bác sĩ test nồng độ cồn của thanh niên gây tai nạn rất cao. Sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện, ô tô CSGT cũng bị hư hỏng nặng, không thể di chuyển và phải nhờ xe cẩu đưa quay lại hiện trường để Công an H.Long Hồ lập hồ sơ xử lý tai nạn. Những thông tin cho rằng chúng tôi bỏ chạy là hoàn toàn không chính xác. Tại khu vực tụ tập đua xe có rất nhiều camera an ninh và kết quả vụ tai nạn sẽ sớm được làm sáng tỏ”, cán bộ CSGT cho biết.