CSGT TP.HCM phối hợp với 6 tỉnh thành chống đua xe, trấn áp tội phạm

Trung tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, trong những năm qua, PC08 Công an TP.HCM đã quán triệt các đơn vị có địa bàn giáp ranh với các tỉnh (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu) chủ động có kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết tình hình an ninh trật tự, trật tự xã hội tại các địa bàn giáp ranh.