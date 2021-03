CSGT TP.HCM ra quân phạt xe cũ nát, xe cà tàng tung hoành đường phố

Ngày 10.3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết đợt ra quân cao điểm xử phạt xe cà tàng, xe cũ nát này nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và hạn chế một trong các tác nhân gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Trước đó, từ ngày 1.3 đến 14.3, các đội, trạm thuộc Phòng PC08 thực hiện công tác tuyên truyền. Sau đó, từ ngày 15.3 đến 14.6.2021 sẽ thực hiện việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Trong đợt cao điểm này, các đơn vị CSGT sẽ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính mở cao điểm kiểm soát xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật phương tiện, xe cũ nát, xe tự chế; tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: giấy phép lái xe, đăng ký xe; không có bộ phận giảm thanh, giảm khói, đèn kèn thắng hoặc có nhưng không có tác đụng; vi phạm các quy định về gắn biển số, lắp thêm đèn, giá đỡ,...

Xe cũ nát, xe cà tàng vẫn tung hoành đường phố Ảnh: Vũ Phượng CSGT được dừng các phương tiện để CSGT được dừng các phương tiện để kiểm tra hành chính gồm: xe máy, xe cơ giới ba bánh, xe cũ nát, xe tự chế. Sau khi dừng phương tiện, thực hiện kiểm soát bằng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc tẩy xóa, sửa chữa, giả mạo,...

Nếu không có vi phạm, CSGT sẽ trả lại giấy tờ đang kiểm soát, nói lời cảm ơn về sự hợp tác của người điều khiển. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm phải nghiêm túc tuân thủ quy trình, quy định của pháp luật.

Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng như: vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, hàng gian, hàng giả,... CSGT sẽ đình chỉ lưu hành hoặc tạm giữ phương tiện; đồng thời phối hợp với cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; kỹ thuật hình sự, cảnh sát cơ động, công an phường, xã,... để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe cũ nát, xe tự chế được công khai trên Trang thông tin điện tử của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM và trụ sở các đơn vị có tổ chức công khai Kế hoạch tuần tra kiểm soát theo Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19.6.2020 của Bộ Công an.