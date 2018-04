Cụ bà 72 tuổi bị uy hiếp để đòi đất xây nhà thờ họ

Vụ việc đang xảy ra tại nhà bà Đặng Thị Thủy (72 tuổi, ở xóm 6 xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng).

Ngày 2.4, trao đổi với Thanh Niên, bà Thủy cho biết: “Ngày 24.3, ông Đào Trung Hô (52 tuổi, cũng ngụ xóm 6) và hơn 10 người khác chở một xe xỉ vôi đổ vào cổng nhà tôi, lấp hết lối đi. Chiều cùng ngày, nhóm người của ông Hô lại dùng búa, xà beng phá 3 m tường bao nhà tôi. Đến ngày 1.4, họ lại tự tiện mở cổng, vận chuyển gạch vào tập kết trong sân nhà tôi. Tôi tuổi già sức yếu, không ngăn cản nổi. Khi tôi gọi công an thì họ lớn tiếng thách thức muốn gọi ai thì gọi”.

Tại sân nhà bà Thủy hiện ngổn ngang gạch đá, cổng chính bị vôi vữa lấp kín, cạnh đó là khoảng 3 m tường bao đã bị đập vỡ. Sự việc được camera an ninh tại nhà bà Thủy ghi lại. Khi những hình ảnh này được đưa lên mạng xã hội đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Ảnh Lê Tân Bà Thủy phải bò qua đống cát, đá để vào nhà

Theo bà Thủy, nguyên nhân của những hành động trên là do một số người trong họ Đào Trung (họ chồng bà Thủy) muốn đòi mảnh đất bà đang ở để xây lại nhà thờ tổ.

Theo xác minh nguồn gốc đất của UBND xã Tam Cường, trong kháng chiến chống Pháp, trên mảnh đất gia đình bà Thủy đang ở, có một phần là của nhà thờ họ Đào Trung. Sau kháng chiến chống Pháp, nơi đây trở thành đất vườn và nền trường học. Năm 1969, Hợp tác xã nông nghiệp Tam Cường chia cho gia đình nhà chồng bà Thủy để dựng nhà ở. Gia đình bố chồng bà Thủy là trưởng họ Đào Trung nên rước bàn thờ về thờ. Suốt thời gian sinh sống trên mảnh đất này, gia đình bà Thủy luôn thực hiện và hoàn thành các nghĩa vụ, trách nhiệm nộp thuế đất ở với nhà nước.

Đến năm 2014, gia đình bà Thủy được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với diện tích này. Cũng trong năm 2014, dòng họ Đào Trung cử người viết đơn yêu cầu UBND xã Tam Cường và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Vĩnh Bảo thu hồi sổ đỏ đất của nhà bà Thủy, vì cho rằng nguồn gốc đất là của dòng họ Đào Trung. Tổng diện tích đất nhà bà Thủy được cấp sổ đỏ là 402 m2, trong đó có 200 m2 đất ở, 137 m2 vườn và 65 m2 ao. Họ Đào Trung ra yêu sách đòi đất từ bậc thềm nhà bà Thủy ra hết đến đất vườn và ao.

“Việc họ đòi đất rất là vô lý vì gia đình tôi đã sống ổn định, không tranh chấp ở đây hơn 50 năm. Đất thì được nhà nước cấp và mua dần. Không những vậy, khi xã và huyện tiến hành hòa giải, bàn phương án xử lý, gia đình chúng tôi đã nhượng bộ trả cho họ phần đất phía nam, gồm khu vườn và cái ao nhà mới mua, nhưng họ không đồng ý mà đòi lấy hết sân vào đến bậc thềm hiện tại nhà tôi, khiến chúng tôi không còn lối đi”, bà Thủy bức xúc. Được biết, chồng bà Thủy là ông Đào Trung Oanh (trưởng họ Đào Trung) đã mất năm 1996. Con trai bà Thủy là trưởng họ, làm ăn ở xa. Từ đó đến nay, bà Thủy vẫn cúng tổ tiên bình thường.

Cụ bà 72 tuổi hiện rất hoang mang, lo sợ vì sống một mình, trong khi những người đòi đất thường xuyên đến nhà chửi bới, uy hiếp.

Ông Lương Cao Thắng, Chủ tịch UBND xã Tam Cường, thừa nhận: “Vụ việc tranh chấp đất đai giữa một số người trong dòng họ Đào Trung và bà Đặng Thị Thủy xảy ra đã nhiều năm, chính quyền từ xã đến huyện đã vào cuộc giải quyết hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, nhưng vẫn chưa dứt điểm. UBND xã đã ra thông báo gửi đại diện dòng họ Đào Trung và gia đình bà Thủy, yêu cầu hai bên cần tôn trọng, giữ nguyên hiện trạng đất đai trong khi đang được cơ quan chức năng giải quyết. Nếu ai làm thay đổi hiện trạng, người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Tuy nhiên, theo ông Thắng, một số người thuộc dòng họ Đào Trung vẫn tổ chức phá dỡ tường vây nhà bà Thủy, tập kết vật liệu tại khu vực đất đai tranh chấp, làm mất an ninh trật tự. UBND xã, công an xã đã lập biên bản hiện trường, báo cáo công an huyện.

Đại tá Phạm Quang Thiện, Trưởng công an huyện Vĩnh Bảo, cho biết đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại nhà bà Thủy.