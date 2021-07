Cụ bà U.90 khệ nệ mang măng đi bán vì không biết giãn cách xã hội được CSGT giúp

PV xác minh thông tin từ Công an TP.Cần Thơ , được biết vụ việc diễn ra ở chợ Phong Điền, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ. Hai cán bộ CSGT có hành động đẹp trên là trung tá Nguyễn Văn Ân, Phó đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Phong Điền và đại úy Lê Hoàng Nghiệm, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.