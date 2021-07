Cư dân mạng quan tâm: Cách giao hàng mùa dịch độc đáo

Chiếc xe được cột một sợi dây và người bán chỉ cần nắm đầu dây kéo là thu được chiếc xe về. Cách giao hàng sáng tạo, đơn giản này nhận về “mưa tim” từ cộng đồng mạng.

Cặp đôi cố tình “thông chốt”

Một đôi nam nữ chở nhau trên xe máy được cho là đã cố ý luồn lách rồi nhấn ga phóng nhanh qua một chốt kiểm soát ở Q.Gò Vấp, TP.HCM, bất chấp một cán bộ ở chốt đuổi theo yêu cầu dừng lại. Đoạn video nhanh chóng gây “bão mạng” cùng nhiều ý kiến cho rằng nên phạt nặng hành vi của cặp đôi này khi phớt lờ các quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Cậu bé nghịch xe suýt gây nguy hiểm

Một chiếc xe tải đang đỗ trên sân của một ngôi nhà. Do tài xế quên đóng cửa xe nên một cháu bé đi từ trong nhà ra thấy thế liền trèo lên nghịch, bất ngờ xe trôi lùi tự do khiến cậu bé hoảng hốt nhảy ra khỏi xe tìm cách để chặn lại. May mắn lúc ấy có một phụ nữ trong nhà chạy ra nhanh trí xử lý tình huống. Theo dân mạng, đây cũng là bài học cho nhiều gia đình có trẻ con.