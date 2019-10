Cư dân mạng quan tâm: Công bố tội ác với nữ sinh giao gà

Vụ việc gây xôn xao dân mạng này xảy ra vào rạng sáng 23.10, khi Công an Hà Nội kiểm tra Star3 Club ở đường Phó Đức Chính. Lực lượng chức năng đã tìm thấy ma túy tại hiện trường. Gần 200 người, trong đó có cả nhân viên phục vụ, đã được đưa về trụ sở công an. Đáng chú ý là trong số những người bị đưa về trụ sở công an, có một nhân vật đình đám trên mạng với biệt danh "hoàng tử gió".