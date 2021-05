Cư dân mạng quan tâm: Dịch Covid-19 lây lan đến 26 địa phương

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, sau khi bị CSGT còng tay vì có hành vi lăng mạ, xúc phạm tổ công tác, tài xế siêu xe Ferrari và người phụ nữ đi cùng yêu cầu được nhập viện để theo dõi.

Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã yêu cầu khách sạn Top Hotel Hữu Nghị giải trình vì kê cả “chi phí cho cơ quan chức năng y tế, công an phòng chống dịch” để thu người cách ly tới 1,7 triệu đồng/ngày.

Quản lý khách sạn Top Hotel Hữu Nghị (Hà Nội) cho biết, việc thu phí “cơ quan chức năng y tế, công an phòng chống dịch, an ninh trực” của người cách ly là do hiểu nhầm, nhân viên đánh máy diễn đạt không chính xác.