Cư dân mạng quan tâm: Ngộ nghĩnh cây 'mai thông'

“Khi kinh tế khó khăn nhưng công ty vẫn muốn nhân viên đón tết ngập trong sắc xuân. Vâng, xin giới thiệu cây Mai Thông của công ty mình đây”, dòng trạng thái vừa tâm trạng vừa dí dỏm của chủ nhân bức ảnh bất ngờ lại nhận được thêm những chia sẻ hình ảnh hoa cảnh tết mùa Covid rất sáng tạo.

Shop giày vỉa hè chịu chơi

“Giày like is afternoon 120 - 150, thích thì 100, hợp gu tặng luôn”, nội dung bản hiệu bán giày trên vỉa hè này đã nhận được nhiều cảm tình của cư dân mạng từ cách viết tiếng Anh quá bình dân và dễ hiểu “like is afternoon” (thích thì chiều), đến sự chịu chơi của “chủ shop” khi sẵn sàng tặng luôn nếu “hợp gu”.

Dễ thương ông và cháu

Đoạn video ghi lại hình ảnh người ông ngồi chăm chú lắng nghe cô cháu gái bé nhỏ liến thoắng trên phố đã “đốn tim” người xem bởi sự đáng yêu của hai ông cháu.