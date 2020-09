Cư dân mạng quan tâm: Thiếu niên lái xe bằng chân bị phạt hơn 8 triệu đồng

Được biết, người này bị xử phạt tổng hợp nhiều lỗi, trong đó có lỗi bốc đầu chạy bằng 1 bánh; buông hai tay, dùng chân trái để lái xe khi đổ đèo Khau Phạ (thuộc H.Mù Cang Chải). Trước đó, clip đổ đèo này lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 4.9 và cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để truy tìm người vi phạm.

Dừng đèn đỏ, người đàn ông bị xe tông tử vong

Hai bố con đi xe máy đang Hai bố con đi xe máy đang dừng đèn đỏ thì bị xe tải phía sau lao đến tông trúng khiến người bố ngồi sau tử vong tại chỗ. Theo chia sẻ, vụ việc xảy ra khoảng sáng qua. Tai nạn thương tâm đã thu hút nhiều bình luận từ cư dân mạng, đa số bày tỏ lo lắng về nguy cơ mất an toàn giao thông vì đã có nhiều vụ tai nạn chết người liên quan đến việc “dừng đèn đỏ” như trong trường hợp này.

Quạt trần rơi trong giờ ra chơi, một học sinh bị thương

Một chiếc quạt trần trong lớp học bất ngờ rơi xuống khi đang quay khiến một nam sinh lớp 2 tại TP.Lào Cai bị thương nhẹ. Theo chia sẻ, may mắn vụ việc xảy ra trong giờ ra chơi nên không có nhiều học sinh trong lớp. Chiếc quạt rơi xuống mặt bàn, cánh quạt văng vào khiến em bị rách phần mềm ở trán. Bước đầu nguyên nhân được cho là do ốc chốt ngang giữa cần quạt và bầu quạt bị gãy làm ba phần, khiến quạt bị rơi. Vụ việc một lần nữa là lời nhắc nhở về an toàn nơi lớp học, theo nhiều dân mạng.