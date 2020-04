Cư dân mạng quan tâm: Trùm Đường 'Nhuệ' Thái Bình bị bắt

Tuy nhiên khi công an bắt Nguyễn Thị Dương thì “ông trùm” đã không có mặt và mất hút. Lệnh truy nã ông trùm Đường “Nhuệ” đã phủ khắp các kênh MXH hôm qua.

Cùng ngày, MXH cũng phát tán nội dung đoạn ghi âm đại ca Đường “Nhuệ” đe dọa giết con nợ, sẵn sàng hy sinh và nuôi đàn em trong tù.

Đến 21 giờ 30 tối 10.4, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ Nguyễn Xuân Đường khi bị can này đang lẩn trốn ở thôn 8, xã Hào Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ngay sau đó, Nguyễn Xuân Đường bị di lý về Thái Bình để phục vụ điều tra.

Bức xúc clip kéo cả nhà xếp hàng lấy gạo từ thiện

Clip đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội cho thấy người phụ nữ chở theo 2 con và một người lớn trên chiếc xe tay ga tới cố lấy gạo từ “máy ATM gạo từ thiện” ở TP.HCM. Có lẽ do có người điều khiển bên trong nên chị ta ấn mãi mà máy không nhả ra hạt nào. Riêng 2 bé thì có gạo.

“1,5 kg gạo có đáng để cả nhà (có điều kiện) tranh nhau xếp hàng giữa trưa nắng để lấy?”, nhiều Facebooker ngao ngán đặt câu hỏi.

Người đầu tiên chống đối đeo khẩu trang ngồi tù 9 tháng

Người đàn ông ở Quảng Ninh đã lãnh 9 tháng tù giam vì chống người thi hành công vụ khi tấn công tổ công tác lúc bị nhắc nhở việc đeo khẩu trang. Hành vi người này gây ra vào ngày 4.4 và hôm qua đã bị tuyên án. Cả cộng đồng mạng đã “tổng lực lên án” người này.