Cư dân mạng quan tâm: Vợ chồng tỉ phú Bill Gates ly hôn

Nhiều người bày tỏ tiếc nuối bởi đôi vợ chồng tỉ phú này từng được xem là “cặp đôi hoàn hảo” trong cuộc sống gia đình lẫn trên thương trường và những chương trình từ thiện. Nhiều dân mạng than thở liệu hôn nhân vĩnh cửu có “tuyệt chủng”, số khác cho rằng người trong cuộc chắc hẳn có lý do vì chấm hết hôn nhân không có nghĩa là cuộc đời chấm dứt.

Được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam thanh niên tử vong thương tâm do đuối nước ở hồ bơi đang có đông người khiến nhiều người xem bàng hoàng. Theo camera an ninh, nam thanh niên nhảy xuống bể bơi cùng chiếc phao, tuy nhiên vừa xuống hồ thì bị tuột tay khỏi chiếc phao. Nạn nhân (được cho là không biết bơi) đã cố vùng vẫy, giơ tay muốn cầu cứu, sau đó chìm hẳn. Vụ việc, một lần nữa lại gióng lên cảnh báo về an toàn ở hồ bơi.