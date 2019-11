Cuối năm ngành điện TP.HCM tăng tốc vì khách hàng và những lưu ý nên biết

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đang đẩy nhanh tiến độ cao nhất mọi công việc trong cung cấp điện và an toàn lưới điện, dịch vụ trực tuyến, lắp đặt điện kế - điện mặt trời nối lưới, tiếp tục hoàn thiện nhanh các công trình truyền tải 220 kV, 110 kV… vì quyền lợi của khách hàng.

Thực hiện chủ đề năm 2019: “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và chất lượng dịch vụ khách hàng”, báo cáo mới nhất của EVNHCMC cho biết: “Trong 10 tháng đầu năm nay, tổng sản lượng điện tiêu thụ của TP.HCM đạt 21,5 tỉ kWh, tăng 7,16% so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao, số lần mất điện bình quân 1 khách hàng (SAIFI) chỉ dừng lại con số 0,7 lần, với thời gian mất điện bình quân 1 khách hàng (SAIDI) là 51,7 phút, giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến hết tháng 10, EVNHCMC đã hoàn thành đóng điện 2 công trình 220 kV là đường dây Cát Lái - Công nghệ cao và Nam Sài Gòn - quận 8 và 4 công trình 110 kV, trong đó có công trình nhánh rẽ TBA 110 kV cung cấp điện cho KCN Đông Nam (Củ Chi) và nhà máy First Solar, một dự án FDI trọng điểm của thành phố.

Đội sửa chữa điện nóng của EVNHCMC luôn túc trực 24/24 giờ giải quyết các sự cố về điện

Về giá bán điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà ở thuộc khu vực quản lý đã nhận được hơn 67.000 cam kết bán đúng giá quy định từ chủ nhà trọ, giải quyết cho 1.587.386 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà ở hưởng lợi từ chính sách này (tăng 122.027 người so với cuối năm 2018).

Từ những kết quả ấn tượng

Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền đến từng hộ dân, khu phố nên việc thu tiền điện gần đây thực hiện khá đơn giản, có thể trực tiếp thông qua 23 ngân hàng và 9 đối tác thu hộ trên toàn địa bàn hoặc sử dụng mạng trực tuyến kết nối với ngành điện để thanh toán nên tỷ lệ không sử dụng tiền mặt chiếm tới 92,48% lượng khách hàng. Đối với thu qua website Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty, đến nay có 28.759 lượt khách hàng giao dịch qua cổng thanh toán này, tương ứng số tiền là 38 tỷ đồng. Đặc biệt, trong tháng 8.2019 EVNHCMC tiếp nhận hơn 8.000 yêu cầu cấp điện mới với gần 7.000 khách hàng đề nghị lắp đặt điện kế 1 pha và 1.413 yêu cầu lắp đặt 3 pha. Riêng tháng 9.2019, có 509 công trình hoàn thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới, tạo sự hài lòng cho khách hàng khi nhiều trường hợp lần đầu tiếp xúc với loại hình dịch vụ mới mẻ này. Ngành điện còn tiếp tục vận động khách hàng tham gia chương trình DR phi thương mại với nhiều cam kết có lợi ích cao nhất và thủ tục nhanh gọn nhất.

Để đảm bảo cung cấp điện cho mùa khô năm 2020 và những năm tiếp theo, EVNHCMC đang đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình trọng điểm như đường dây 110 kV Phú Lâm - Long An và Phú Lâm - Tân Tạo - Lê Minh Xuân, đường dây 110 kV quận 8 - Chánh Hưng mạch 2, đường dây 110 kV đấu nối vào Trạm 220 kV Tân Cảng, để hoàn thành ngay trong năm 2019. Các công ty điện lực thành viên cũng đang nỗ lực hoàn thành các công trình điện trung, hạ thế ở các quận, huyện, để đảm bảo điện ổn định cho khách hàng và người dân vào dịp cuối năm.

Tuyên truyền phòng tránh tai nạn điện mùa mưa bão cho khách hàng

… Đến những khuyến cáo “khẩn” trong phòng tránh tai nạn điện

Để tránh một số tai nạn điện đáng tiếc có thể xảy ra khi thời tiết thay đổi, EVNHCMC luôn khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân khi mưa to, gió lớn, triều cường, ngập úng… hết sức quan tâm để thực hiện: Bố trí chỗ lắp đặt đường dây dẫn điện, ổ cắm điện, thiết bị sử dụng điện trong nhà cao hơn mức nước thường ngập lụt, ẩm ướt và lắp thiết bị đóng, cắt có tính năng chống rò điện phù hợp (ELCB); Nên cắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời (các bảng hiệu, bảng quảng cáo…) khi trời mưa to, gió lớn; Không đứng trú mưa ở tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp; Không chạm trực tiếp vào cột điện, dây nối đất, dây chằng cột điện, thùng điện kế, thùng cầu dao; Không lên sân thượng, mái nhà (nơi có đường dây điện băng qua); Không tự ý sửa chữa đường dây, thiết bị điện ngoài trời; Ngắt nguồn điện (mở cầu dao, CB) nếu khu vực trong nhà bị ngập nước hoặc bị mưa làm ướt sàn (tạt, dột); Tuyệt đối không được sử dụng công trình điện (trụ điện, tủ điện, trạm điện,..) làm nơi định vị các phương tiện, vật dụng, công trình dân sinh (như mái che mưa, căng dây lều bạt, làm hàng quán) hoặc neo đậu ghe thuyền, đồng thời tránh xa, cảnh báo cho mọi người xung quanh biết và lập rào chắn khi phát hiện cột điện ngã (đổ), dây điện đứt rơi xuống đường, ruộng, ao hồ,... và báo ngay cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng 1900 54 54 54 của EVNHCMC để có biện pháp xử lý kịp thời.