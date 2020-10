Cựu chiến binh, Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm ủng hộ 31,8 tỉ đồng

Ngày 27.10, tại Hà Nội, Cựu chiến binh Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủng hộ số tiền 10 tỉ đồng chung tay cùng đồng bào nghèo các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn do bão lũ và gửi tặng 1,8 tỉ đồng ủng hộ cho các gia đình, thân nhân các cán bộ chiến sĩ quân đội, công an đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Do ảnh hưởng của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới, những ngày qua các tỉnh miền Trung có mưa lớn kéo dài gây lũ lụt làm thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng đến các địa phương như Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Hà Tĩnh… làm cho cuộc sống người dân vùng lũ càng trở nên khó khăn chồng chất...

Ông Lê Văn Kiểm Chủ tịch HĐQT Công ty golf Long Thành ủng hộ 10 tỉ đồng cho người nghèo Với tinh thần tương thân tương ái, ngay sau khi nghe tin mưa lũ gây thiệt hại về người và tài sản nặng nề tại miền trung, chiều 27.10 Cựu chiến binh Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng số tiền 10 tỉ đồng cho người dân chịu thiệt hại do bão lũ ở các tỉnh miền Trung vừa qua.

Cảm phục trước sự hy sinh to lớn của các cán bộ chiến sĩ quân đội và công an, ông Lê Văn Kiểm đã trao tặng 36 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng cho gia đình: 13 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên đường đi cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3; 22 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337; Đại úy Trương Văn Thắng, cán bộ Công an xã Hướng Việt (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, ứng cứu nhân dân tại địa bàn cơ sở.

Bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Golf Long Thành ủng hộ 10 tỉ đồng cho người nghèo trong cả nước Tiếp nhận số tiền trên, Chủ tich Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xúc động cảm ơn tấm lòng của Cựu chiến binh Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm và khẳng định số tiền trên sẽ được chuyển đến tận tay người dân vùng lũ và gia đình 36 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó vào ngày 17.10, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, tại chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo”, do Ủy ban Trung ương MTTQ VN tổ chức, ông Lê Văn Kiểm và gia đình đã ủng hộ cho quỹ “Vì người nghèo” số tiền 20 tỉ đồng.