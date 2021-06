Cứu nạn trên biển trong mùa Covid-19

Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải khu vực IV trực thuộc Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải VN (gọi tắt là Trung tâm), có trụ sở tại TP.Nha Trang. Sau 15 năm hoạt động (2006-2021), gần 700 thông tin TKCN trên biển được đơn vị thu nhận và xử lý, hỗ trợ và cứu giúp được hơn 4.200 người bị nạn, 86 lượt điều động phương tiện chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ, mang lại sự sống cho gần 500 người.

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, mỗi chuyến cứu nạn là một hành trình cam go hơn. Tháng 7.2020, nhận được tin báo nạn từ tàu hàng nước ngoài, có thuyền viên trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, Trung tâm đã điều động tàu SAR27-01 và tổ y tế thường trực tại Nha Trang lên đường thực hiện nhiệm vụ. Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc cử cán bộ y tế và các trang thiết bị phòng dịch. Những người tham gia cứu nạn đều trong trang phục bảo hộ kín mít từ đầu đến chân theo quy định. Nạn nhân khi đưa về đất liền cũng đeo khẩu trang, mặc đồ y tế để đảm bảo an toàn.

Từ khi xuất hiện dịch Covid-19 đến nay, Trung tâm đã cứu nạn nhiều thuyền viên trong và ngoài nước làm việc trên tàu nước ngoài. Lực lượng cứu nạn phải tuân thủ nguyên tắc “vừa cứu người vừa phòng chống dịch”. Chia sẻ về công tác cứu nạn thời gian qua, ông Lưu Xuân Thắng, thuyền trưởng tàu SAR27-01, cho biết: “Việc mặc đồ bảo hộ kín mít có thể khiến anh em ướt đẫm mồ hôi, khi thao tác và tiếp cận nạn nhân có bất tiện, nhưng đảm bảo an toàn. Trước và sau mỗi chuyến đi, tàu cứu nạn đều được tiến hành vệ sinh, khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Hiện tại, thuyền viên tàu SAR27-01 gồm 17 người, được chia làm 2 kíp thay nhau làm nhiệm vụ. Một kíp ra hiện trường, một kíp thường trực 24/7 tại Trung tâm. Phòng ngừa nếu có vấn đề gì xảy ra, thì kíp ở nhà có thể sẵn sàng làm nhiệm vụ tiếp theo”.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm IV, cho biết: “Có những đêm giá lạnh, mồ hôi những người cứu nạn ướt đẫm quần áo, nhưng cứu được người là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc cứu nạn đối với các thuyền viên nước ngoài phải đặc biệt đảm bảo các quy trình, quy định và hướng dẫn trong công tác phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT, Cục HHVN và Trung tâm. Cứu người giữa trùng khơi luôn gặp nhiều khó khăn. Cứu người trong bối cảnh dịch bệnh lại càng thêm thử thách. Tuy vậy, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, lực lượng cứu nạn của đơn vị luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”.