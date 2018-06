Đặc biệt trên báo in ngày 14.6.2018

Khai hội bóng đá hành tinh: Đêm nay, cả thế giới sẽ hướng về sân vận động Luzhniki, Moscow (Nga) để chứng kiến trận mở màn World Cup 2018, một sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm mới có một lần (trang 18 - 21)





Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty PVTEX: Ngày 13.6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX) và các đơn vị liên quan. (trang 5)

Lạc quan lan tỏa từ thượng đỉnh Mỹ - Triều: Hy vọng cho hòa bình, ổn định và phát triển mở ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. (trang 24)