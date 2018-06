Đặc biệt trên báo in ngày 17.06.2018

Đường băng xuống cấp uy hiếp an toàn bay: Tình trạng xuống cấp trầm trọng của 2 đường cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng uy hiếp an toàn bay. (trang 2)

Bắt 3 người giả công an nhằm tụ tập gây rối: Công an Q.1 (TP.HCM) bắt giữ Trần Quốc Đạt, Vũ Quốc Huy và Nguyễn Hùng Thái để điều tra làm rõ động cơ, mục đích giả lực lượng Công an nhân dân, nhằm trà trộn vào đám đông tụ tập gây rối (trang 5)

Vẽ tranh, làm thơ để chống lại tử thần: 92 tuổi, nhà thơ Phan Vũ (tác giả bài thơ Em ơi! Hà Nội phố) vẫn “dùng thứ vũ khí của tôi để chống lại tử thần, là tranh, là thơ” (trang 12)