Đặc biệt trên báo in ngày 29.1.2019

Đặc sản đổ về thành phố

Những sản vật độc đáo, hiếm khi được nghe nói đến từ khắp nơi đã được đưa về các thành phố lớn phục vụ người tiêu dùng cao điểm mua sắm tết.

Ông Đinh La Thăng liên quan thế nào đến dự án Ethanol Phú Thọ?

Liên quan đến việc mới đây ông Đinh La Thăng (59 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí VN (PVN), bị khởi tố do sai phạm tại dự án nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, nguồn tin Thanh Niên cho biết, CQĐT Bộ Công an đã xác định bị can này có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Rời Trung Quốc, Apple chọn Việt Nam hay Ấn Độ?

Thông tin Apple có thể đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc đang dấy lên đồn đoán VN sẽ đón vốn đầu tư từ công ty lớn nhất thế giới này trong xu thế dịch chuyển đầu từ của nhiều Tập đoàn lớn trên thế giới.