Dân dã với mít non luộc chấm mắm ruốc

Mít non luộc chấm mắm ruốc vừa mộc mạc, vừa lạ miệng vì món này chỉ làm ra để ăn với cơm chứ không thể ăn chơi như khoai, sắn được.

Khác với nhiều loại củ quả, lúc còn non mít đã có thể chế biến thành nhiều món ăn mà khỏi phải tốn công đi chợ đường xa. Ngày nhỏ, tôi thường lẽo đẽo theo má ra vườn hái mít. Bà bảo mít dùng chế biến thức ăn phải chọn trái còn non, trái suông chưa nở gai, mổ ra có màu trắng ngà, không nên chọn mít quá già sẽ có vị chát khi ăn. Khác với nhiều loại củ quả, lúc còn non mít đã có thể chế biến thành nhiều món ăn mà khỏi phải tốn công đi chợ đường xa. Ngày nhỏ, tôi thường lẽo đẽo theo má ra vườn hái mít. Bà bảo mít dùng chế biến thức ăn phải chọn trái còn non, trái suông chưa nở gai, mổ ra có màu trắng ngà, không nên chọn mít quá già sẽ có vị chát khi ăn.

Có thể nói, má tôi là người rất giỏi chế biến các món ăn từ quả này. Mít non xào dầu ăn với cơm nóng; mít non kho cá chuồn, cuốn bánh tráng; mít non nấu canh với tôm đồng, cá chuồn trong ngày hè… Đặc biệt, không thể thiếu món mít non má luộc.

Cách chế biến món mít non luộc không có gì cầu kỳ lắm tuy nhiên đòi hỏi phải khéo léo. Khó khăn nhất là công đoạn sơ chế. Mít hái về, nếu trúng trái có múi và hạt còn nhỏ thì món mít non luộc càng ngon. Tỉ mẩn gọt bỏ lớp vỏ gai xanh, cứng bên ngoài rồi lấy phần da trắng và phần thịt cắt bỏ cùi, xẻ theo chiều dài của cuống mít. Tiếp tục chẻ trái mít thành từng miếng nhỏ, lau mủ bằng lá chuối khô. Má thường cho nước và mít vào nồi đồng, đặt lên bếp củi để nấu. Thi thoảng mở nắp vung trở đều hai mặt. Khi mít đã bắt đầu ngả màu, dễ dàng cắm chiếc đũa xuyên qua cũng là lúc mít đã đến độ chín. Má nhanh tay vớt ra để nguội.

Người có kinh nghiệm sẽ biết cách luộc mít vừa chín tới, cắt lát ra khi còn nóng bốc hơi chấm vào chén mắm ruốc dằm thêm quả ớt rồi đưa vào miệng... thì mít non luộc sẽ giữ nguyên vị ngọt.

Biết tôi ghiền món mít non luộc nên mỗi khi về nhà, má lại lục đục cầm liềm ra vườn tìm hái mít non, rồi loay hoay làm từng công đoạn để tôi được ăn đến no lòng. Bây giờ dù đi nhiều nơi, ăn nhiều món ngon nhưng vẫn cứ thấy thòm thèm và nhớ hoài dư vị mít non luộc chấm mắm ruốc dân dã quê nhà.