Dân Hà Nội 'Choáng' với giá sen đầu mùa

Còn nửa tháng nữa mới đến mùa sen, dù chưa xuất hiện tại các hàng rong, nhưng từ khoảng 1 tuần nay, hoa sen đầu bắt đầu được rao bán trên các trang mạng xã hội

Theo những người bán hoa, thông thường mùa sen tại Hà Nội bắt đầu cuối tháng 5 và kéo dài đến tháng 7. Tuy nhiên, năm nay nhiều chủ đầm thả giống sớm, gặp thời tiết thuận lợi, nắng nhiều, nên sen nở sớm. Sen đang bán trên thị trường gồm có sen hồng, sen trắng (còn gọi là bạch liên) và sen cốm (sen trắng có chỉ hồng ở đầu cánh).

Ảnh Hải Bình Đầu mùa, sen tại các đầm ngoại thành sen nở thưa thớt

Chị Hoàng Hằng, một tiểu thương chuyên bán sỉ hoa sen tại chợ hoa Quảng An, cho hay những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày chị cung cấp khoảng 300-400 bó cho khách hàng. Phần lớn là bán buôn, số còn lại, chị Hằng là bán lẻ trên mạng.

“Đầu mùa nên ít hoa lắm, mấy hôm nay hoa có nhiều hơn, mấy ngày trước gom tất cả các đầm ở ngoại thành cũng chỉ được hơn chục bó là cùng. Lượng khách đặt mua đông, trong khi hoa bán ra không đủ. Hàng hiếm, giá đắt nên chủ yếu chỉ bán cho khách hàng thân quen và những người chịu chơi, mua để ở phòng khách, công sở ”, chị Hoàng Hằng chia sẻ.

Do lượng hoa bán ra thị trường rất hạn chế nên giá sen biến động theo ngày, đắt khoảng gấp 4-5 lần so với mùa trước. Trung bình một bó sen hồng, sen trắng loại to giá 130.000-150.000 đồng/chục; sen loại bé 120.000 đồng/chục. Tính thêm 30.000 đồng tiền phí vận chuyển, giá sen đến tay người chơi khoảng 180.000 đồng/chục.

Chị Minh Hà, chuyên cung cấp hoa online, cho hay: “Thường tôi lấy hoa từ sáng sớm, đầu giờ sáng rao trên mạng, chỉ vài tiếng sau là hết vèo, ai nhanh tay đặt trước thì có, ai chậm chân, đơn hàng sẽ được chuyển sang ngày hôm sau”.

Giá hoa sen đắt đỏ, song nhiều người không ngần ngại chi tiền để thỏa mãn niềm đam mê. Chị Thủy Tiên, nhân viên văn phòng ở quận Đống Đa, bộc bạch: “Với số tiền đó mình có thể mua cả bó to hoa hồng, hoa ly, hoa loa kèn chơi bền cả tuần, trong khi hoa sen chỉ chơi được từ 2-3 ngày. Nhiều người bảo đó là thú chơi “đốt tiền”, nhưng mình thích loài hoa này lắm, nên vẫn mua. Cắm một bình sen trong nhà, hương đầu mùa thơm dịu nhẹ, xua đi cái nắng oi bức đầu hè”.

Ảnh Hải Bình Trên các trang mạng, hoa sen được rao bán 130.000 đồng/10 bông

Tuy nhiên, không ít khách hàng bỏ tiền trăm ra mua sen nhưng lại dính phải sen không nở. Theo chị Mỹ Linh, một tiểu thương buôn hoa khu vực quận Tây Hồ, thời điểm này sen bán trên thị trường là sen từ các đầm ở ngoại thành như Thanh Trì, Đông Anh hoặc được đánh về từ Hưng Yên, Hà Nam... Sen Hồ Tây nở muộn hơn sen trồng ở các khu vực khác, phải sang tháng 6 mới có, và cũng chỉ đủ để ướp trà, còn bán lẻ rất ít.

“Những người bán hàng rao bán là sen Hồ Tây cốt để bán cho được giá. Thực chất, diện tích trồng sen ở Hồ Tây bây giờ bị thu hẹp nhiều. Hơn nữa, sen đầu mùa bán được giá vì lợi nhuận nên có những người bán hàng cắt sen non đi bán. Hoa non không nở, phần lớn bị thâm cánh và héo đi”, chị Linh thông tin.

Kinh nghiệm của những người chơi sen lâu năm, muốn sen bền, không nên chọn búp hoa chặt cánh. Búp màu hồng tươi, cánh không bị thâm. Riêng sen Hồ Tây búp to, nhiều cánh, mùi thơm nhẹ, không hắc như sen quỳ (sen cánh mỏng).

Theo những người bán hàng, từ nay đến sinh nhật Bác Hồ, giá hoa sen sẽ còn cao. Cuối tháng 5, khi sen bắt đầu nở rộ, hàng rong bán nhiều trên phố, giá sen sẽ hạ nhiệt xuống khoảng 50.000 đồng/chục.