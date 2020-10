Dân mạng đề nghị quản chặt người nghiện sau vụ nữ sinh học viện Ngân hàng bị sát hại

Công an TP.Hà Nội sau đó đã thông tin chính thức về vụ việc. Theo cơ quan công an, nữ sinh Trần Thúy Hiền bị 2 thanh niên nghiện ma túy sát hại . Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết cùng ngày Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, trú xã Văn Phú) và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú xã Quất Động) để làm rõ tội giết người, cướp tài sản.