Dân mạng hoảng hốt vụ máy bay vào vùng nhiễu động ‘tiếp viên bắn lên tận nóc’

Theo đó, chiều 2.10, tài khoản K.T viết: “Đúng là số vợ chồng mình chưa đến ngày tận thế. Máy bay rơi 2 lần, mỗi lần rơi cả 1 km, tiếp viên bắn lên tận nóc. Khách trên chuyến bay thì thức ăn, cà phê tắm hết vào người luôn”.

Kèm theo bài viết trên là hình ảnh thức ăn vương vãi khắp sàn máy bay khiến nhiều người lo lắng về sự an toàn trên các chuyến bay.

Ngay sau đó, trên fanpage chính thức của hãng, Bamboo Airways đã đưa ra thông cáo giải thích máy bay bị rung lắc do gặp phải nhiễu động không khí đột ngột.

Cụ thể, Bamboo Airways cho biết chiều 2.10, máy bay Airbus A320 của hãng mang số hiệu QH212 khởi hành từ TP.HCM đi Hà Nội, trong lúc đang bay ở độ cao 31.000 feet (xấp xỉ 9.449 m), đã gặp vùng nhiễu động trời trong (clear air turbulence) nên bị rung lắc.

Tổ bay đã xử lý tình huống một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp, đưa máy bay an toàn ra khỏi vùng nhiễu động. Đồng thời, tổ bay cũng kịp thời thông báo về tình huống đến hành khách, đèn an toàn đã nhanh chóng bật sáng để chuẩn bị cho hành khách.

Sự cố khiến một lượng thực phẩm đang trong quá trình phục vụ bị rơi vãi ra sàn và ghế hành khách. Sau đó, máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Theo hãng này, nhiễu động trời trong là loại nhiễu động không thể quan sát bằng mắt thường hay phát hiện bằng radar thời tiết, do các luồng thăng giáng bất thường trong khí quyển và gây rung lắc máy bay.

Động thái kịp thời này của Bamboo Airways nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng vì đã thông tin nhanh chóng, tôn trọng khách hàng.

Tài khoản Nguyễn Văn Phúc viết: “Trong chuyến bay chiều nay, bạn mình nói các tiếp viên trông rất tội nghiệp, họ xin lỗi rất nhiều lần. Sự cố ngoài ý muốn thì ai mà trách được, chỉ tại lỗi do ông trời”.

Nickname Đình Thắm chia sẻ: “Sự cố này là ngoài ý muốn, nhưng cách xử lý truyền thông của Bamboo rất tốt, rất chuyên nghiệp”.

Vì sao hành khách luôn phải cài dây an toàn trên máy bay?

Hành khách đi máy bay hẳn đã rất quen thuộc với câu nói: “Đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt, nếu không có việc rời khỏi chỗ ngồi, quý khách vui lòng cài dây an toàn để phòng trường hợp máy bay đi vào vùng thời tiết xấu hoặc nhiễu động không khí”. Vì sao?

Theo một tiếp viên hàng không, việc cài dây an toàn trên máy bay là điều rất quan trọng. Dây an toàn giữ cho khách ngồi yên tại chỗ, trong trường hợp xóc, lắc, máy bay bị rơi tự do khách không bị bật ra khỏi ghế. Bởi phi công và đài không lưu đều không thể quan sát vùng thời tiết bị nhiễu động qua radar.

Theo đó, có 3 mức độ xóc, lắc trên máy bay. Mức độ 1 - nhiễu động nhẹ là đèn tín hiệu cài dây an toàn được bật lên nháy một lần. Lúc này, tiếp viên sẽ đi nhắc hành khách trở về chỗ ngồi, cài dây an toàn, hạn chế sử dụng nhà vệ sinh. Nhiễu động mức độ 2 bắt buộc tất cả mọi người phải quay về chỗ ngồi, nhưng tiếp viên phải đi nhắc khách xong mới quay về chỗ ngồi cài dây an toàn. Nhiễu động mức độ 3, phi công sẽ có câu khẩu lệnh “Cabin crew remained seated and fastened”, nghĩa là tiếp viên quay trở về chỗ ngồi và cài dây an toàn.

“Nhiễu động không khí xảy ra ở những vùng không khí biến động về áp suất, các dòng đối lưu do ảnh hưởng của địa hình núi và vùng đệm giữa các khối không khí nóng và lạnh. Nhiễu động không khí cũng có thể xuất hiện trong điều kiện trời trong”, tiếp viên này giải thích.

Vì rất khó dự báo nên việc thắt dây an toàn nếu không có việc rời khỏi chỗ ngồi là rất quan trọng.