Dân vây bắt kẻ chuyên sàm sỡ phụ nữ và chuyện phạt 200.000 đồng

Đoạn clip trên gồm 3 phần, phần đầu ghi lại cảnh một phụ nữ mặc váy ngắn trên đầu gối đang đi trên đường bất ngờ bị một người đàn ông chạy xe máy ngang qua sàm sỡ, sợ hãi chạy lên vỉa hè nhìn trước ngó sau. Kế sau là hình ảnh một nhóm người nhào ra chặn đầu xe của người đàn ông này rồi nhiều người khác xông ra vây bắt. Phần cuối là cảnh người biến thái đang bị người dân giữ lại chờ công an tới. Người trong clip quát: “Mày có bệnh gì không? Mày làm xong mày chạy chứ mày có biết con gái người ta khóc um sùm ở đó kìa”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết sự việc trên xảy ra tại đường số 81, P.13, Q.Tân Bình vào sáng 10.8 và clip được lan tỏa vào sáng qua. Người sàm sỡ tên X., là giám sát của một công trình xây dựng trên đường Nguyễn Đức Thuận. Theo lời khai của người này tại cơ quan công an, đây là lần thứ ba anh ta sàm sỡ phụ nữ trên đường, lần đầu tiên khoảng 1 tuần trước. Nạn nhân của anh ta là những công nhân, nhân viên làm việc quanh khu vực này.

Dù theo lời khai của thủ phạm đã có 2 người bị anh ta sàm sỡ trước đó nhưng cơ quan công an không nhận được trình báo từ các nạn nhân. Theo tìm hiểu của phóng viên, các nạn nhân chỉ kể với những đồng nghiệp nam. Vì bức xúc hành vi biến thái, nên những người gần công trình thống nhất phục bắt quả tang rồi giao cho công an xử phạt. Sau đó, X. bị công an quận phối hợp với UBND P.13 lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng theo Nghị định 167 vì có hành vi, lời nói, cử chỉ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác.