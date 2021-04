Đánh thức tiềm năng của Sóc Trăng

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, biểu dương tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện trọn vẹn mục tiêu ý nghĩa của hoạt động xổ số là “ích nước, lợi nhà”. Mặc dù, ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng trong năm qua, công ty vẫn đạt doanh số tiêu thụ trên 4.342 tỉ đồng, đạt 112,32% so kế hoạch năm; nộp ngân sách trên 1.371 tỉ, đạt 121,91% so kế hoạch năm và tăng 22,13% so với năm 2019. Từ hoạt động xổ số kiến thiết, công ty còn thu và nộp hộ vào ngân sách tỉnh số tiền thuế thu nhập của người trúng thưởng và thuế thu nhập cá nhân đại lý xổ số 142 tỉ đồng, tăng 18,73% so với năm 2019. Đặc biệt từ nguồn thu xổ số kiến thiết, tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa xã hội, trị giá 1.100 tỉ đồng. Bên cạnh đó, công ty luôn đồng hành, ủng hộ hàng chục tỉ đồng xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công; tặng hàng ngàn suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi và kịp thời hỗ trợ, tặng quà cho hàng ngàn người nghèo bán vé số dạo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19…