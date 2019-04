Đau đớn 2 lần bị xâm hại tình dục, bé 13 tuổi 'câm lặng' chờ công lý

Trong khi mọi người đang tất bật cho ngày làm việc cuối cùng để nghỉ lễ, thì vợ chồng anh M. (35 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) phải bỏ bê hết mọi công việc để ở bên chăm sóc H. (cô con gái đầu lòng).

Nhìn ánh mắt u buồn của H., chẳng ai có thể hình dung ra được nỗi đau về thể xác và tâm hồn mà em đang phải chịu đựng. 13 tuổi, thay vì đến trường như bạn bè đồng trang lứa, vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên H. ở nhà phụ việc nhà với cha mẹ.

Vậy mà, trong 2 năm, H. đã bị 2 ông già nghi xâm hại khiến em thu mình lại, chỉ nằm trên giường và nói chuyện với ba mẹ.

Nỗi đau chưa nguôi…

Anh M. cho biết, vợ chồng anh quê ở An Giang, lên Sài Gòn thuê nhà trọ tìm kế mưu sinh. Năm 2017, vợ chồng anh thuê căn nhà trọ ở phường Tân Tạo A. Hằng ngày, H. theo cha mẹ đi bán cá viên chiên.

tin liên quan Ông lão 70 tuổi nghi dâm ô bé gái 3 tuổi: 'Nhân thân tốt', sức khỏe kém “Mỗi ngày, ông K. (70 tuổi) đẩy cháu của mình đến chỗ tôi bán, bé H. thấy em bé cưng nên hay nựng em bé. Có lần ông K. kêu tôi để cho H. đẩy em bé đi chơi, sẵn ông mua đồ ăn cho H. nên tôi đồng ý. Trong lúc tôi bán, H. có làm phục vụ ở một quán chè để kiếm thêm tiền phụ giúp cha mẹ. Có lần, H. nói với bà chủ quán là bé bị đau bụng và rát ở vùng kín không thể chịu được. Bà chủ quán xem thì thấy vùng kín của H. bị chảy máu nên ép H. kể lại sự việc. Từ đó, gia đình mới biết, H. đã bị ông K. 3 lần giở trò đồi bại. Ông K. dọa sẽ giết bé nếu bé để cha mẹ biết chuyện”, anh M. tâm sự. “Mỗi ngày, ông K. (70 tuổi) đẩy cháu của mình đến chỗ tôi bán, bé H. thấy em bé cưng nên hay nựng em bé. Có lần ông K. kêu tôi để cho H. đẩy em bé đi chơi, sẵn ông mua đồ ăn cho H. nên tôi đồng ý. Trong lúc tôi bán, H. có làm phục vụ ở một quán chè để kiếm thêm tiền phụ giúp cha mẹ. Có lần, H. nói với bà chủ quán là bé bị đau bụng và rát ở vùng kín không thể chịu được. Bà chủ quán xem thì thấy vùng kín của H. bị chảy máu nên ép H. kể lại sự việc. Từ đó, gia đình mới biết, H. đã bị ông K. 3 lần giở trò đồi bại. Ông K. dọa sẽ giết bé nếu bé để cha mẹ biết chuyện”, anh M. tâm sự.

Đau đớn hơn nữa, khi anh M. nghe con gái kể có lần ông K. đánh H. rồi đưa bé 130.000 đồng kêu để mua thuốc uống nếu bị đau.

Bà chủ quán và gia đình anh M. tố cáo vụ việc với công an. Tuy nhiên, đến tháng 3.2018, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do chưa chứng minh, xác định được hành vi phạm tội của nghi can.

Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM sau đó đã tiến hành các thủ tục khiếu nại nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau…

Anh M. chia sẻ, sau khi vụ việc xảy ra, bé H. bỗng thu mình lại, không tiếp xúc với người lạ cũng không phụ giúp cha mẹ công việc hằng ngày mà chỉ nằm một chỗ. Để con vơi đi nỗi đau và các lý do khách quan khác, anh H. chuyển sang thuê một căn nhà trọ khác ở phường Tân Tạo. Gần 1 năm sau, tâm lý H. ổn định trở lại, em lại năng nổ phụ giúp cha mẹ nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp, trông em.

Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án Thế nhưng,… Thế nhưng,…

Ngày 19.4, H. và em trai 9 tuổi đang chơi gần nhà thì một người đàn ông khoảng 60 tuổi chạy xe lại cho tiền rồi dụ dỗ chở hai bé đi mua kẹo. Hai đứa trẻ ngây thơ leo lên xe người lạ. Nào ngờ, ông già chở cả hai vào một con hẻm vắng, đấm cậu em trai sưng mặt rồi kéo bé H. ra cách đó vài chục mét để thực hiện hành vi hiếp dâm. “Con la lên thì bị ổng bóp cổ nên không la được nữa, làm xong ổng lấy lại tiền rồi bỏ đi”, H. sụt sịt.

tin liên quan Người mẹ và hành trình trong đêm quyết đem kẻ dâm ô với con gái 5 tuổi ra ánh sáng Anh M. tiếp lời, tối hôm đó, thấy hai đứa con về trễ nên vợ chồng anh chia nhau đi kiếm. Về đến nhà, hai đứa nhỏ chỉ nói là đi chơi, không dám kể lại chuyện gì đã xảy ra. Anh M. tiếp lời, tối hôm đó, thấy hai đứa con về trễ nên vợ chồng anh chia nhau đi kiếm. Về đến nhà, hai đứa nhỏ chỉ nói là đi chơi, không dám kể lại chuyện gì đã xảy ra.

Đến sáng 20.4, anh M. đang đi làm phụ hồ thì vợ anh gọi về gấp có chuyện. Anh lật đật xin nghỉ giữa chừng để chạy về. “Tới nhà, vợ tôi nói H. bị chảy máu vùng kín, hỏi mãi bé mới kể lại chuyện tối hôm trước. Tôi choáng váng vì không tin được con mình bị xâm hại tới 2 lần, nhưng nhớ lại vụ lần trước không khởi tố được nên tôi cũng cố gắng bình tĩnh nói con nay cứ ra chơi bình thường, gặp ổng thì chạy vô nói với cha để cha tính”, anh M. kể lại.

Đúng như dự tính, ông già quay lại tìm H. và nói bé 22 giờ 30 ông sẽ qua chở bé đi và cho tiền tiếp. H. vào kể với cha. Anh M. liền ra chốt dân phòng gần đó để xin hỗ trợ vào buổi tối, nhưng tối đó ông già không đến.

Diệu Mi Chiếc quần dính máu của H. sau khi bị xâm hại tình dục Anh M. cho biết: “Sáng 21.4, tôi mới gọi Hội bảo vệ Quyền trẻ em để xin hỗ trợ, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nói tôi phải đưa bé lên công an rồi đi giám định ngay càng sớm càng tốt, đồng thời cử luật sư đến nhà tôi để hỗ trợ. Vậy là vợ chồng tôi đưa bé cùng chiếc quần dính máu đến công an để tố giác”. Anh M. cho biết: “Sáng 21.4, tôi mới gọi Hội bảo vệ Quyền trẻ em để xin hỗ trợ, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nói tôi phải đưa bé lên công an rồi đi giám định ngay càng sớm càng tốt, đồng thời cử luật sư đến nhà tôi để hỗ trợ. Vậy là vợ chồng tôi đưa bé cùng chiếc quần dính máu đến công an để tố giác”.

Qua camera khu phố, công an đã mời nghi can lên để lấy lời khai ban đầu. Còn bé H., lại tiếp tục thu mình ở nhà, không nói chuyện với người lạ.

Gia đình khốn đốn

Vừa ôm đứa con 4 tháng tuổi, chị C. (vợ anh M.) cho biết, cả hai vợ chồng đều không biết chữ. Sau khi có 2 đứa con, chị đi đặt vòng nhưng không biết vòng rơi lúc nào mà lại có thêm 2 đứa nữa (1 đứa 2 tuổi, 1 đứa 4 tháng tuổi). Và cả 4 đứa trẻ, không đứa nào được đến trường.

Cả gia đình phụ thuộc hết vào anh M. Ban ngày anh đi làm phụ hồ, buổi tối đi bán cá viên chiên. Cả gia đình phải tằn tiện lắm mới đủ nuôi 6 miệng ăn.

“Là một người cha, tôi đau lắm khi thấy con gái 2 lần bị xâm hại. Tay chân tôi bủn rủn không làm nổi việc gì, nhưng rồi cũng phải ráng vì cả gia đình chỉ phụ thuộc vào tôi. Tôi chỉ mong sẽ đòi lại được công lý cho con gái của mình…”, anh M. bộc bạch.