Đau xót nữ tiếp viên bị khách đâm tử vong trước giờ xe buýt ở TP.HCM ngưng chạy

Trong một nhóm trên Facebook, tài khoản T.T viết: "Nghe nói hung thủ là người đàn ông ở Củ Chi, ông này có vợ con nhưng hay đánh đập vợ, cả xóm khiếp sợ ổng. Ổng mê cô bán vé xe buýt nên ngày nào cũng bắt xe đi, không cho lên xe thì ổng chọi đá. Chiều nay đi tuyến cuối, xuống trạm thì ổng đâm cô bán vé".

Trao đổi với phóng viên, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở GTVT TP.HCM) xác nhận vụ việc trên và cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 25 ngày 31.3 trên xe buýt số 87 mang BS 51B-300.76 chạy tuyến Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây do tài xế N.V.Đ điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 7.

Theo báo cáo của HTX Vận tải 19.5 gửi Sở GTVT, chuyến xe này xuất phát từ Bến xe Củ Chi lúc 15 giờ, khi đang đi trên đường Tỉnh lộ 7 (gần khu vực Chợ Lô 6) vào khoảng 15 giờ 25 phút bất ngờ có một hành khách nam đang ngồi hàng ghế gần cửa trước tiến đến khu vực tiếp viên ngồi và dùng dao đâm tiếp viên trọng thương.

Hậu quả, nữ tiếp viên L.T.M.T (sinh năm 1969, ngụ H.Bình Chánh) bị thương nặng phải đưa vào Bệnh viện An Nhơn Tây cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vụ việc đã được trình báo cơ quan công an xã An Nhơn Tây giải quyết.