Đô thị Kiến Tường ngời lên giữa vùng biên giới

Nhiều công trình mới được xây dựng

TX.Kiến Tường thuộc Vùng 1 (vùng an ninh lương thực, du lịch và kinh tế cửa khẩu) theo quy hoạch phát triển vùng kinh tế của tỉnh Long An, đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển chung của toàn khu vực Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh này. Được xác định là đô thị trọng điểm của tiểu vùng ngập sâu, điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, Kiến Tường có nhiều cơ hội để phát triển. Địa phương có 2 tuyến QL62 và QLN1 đi qua. Đây là 2 tuyến đường giao thông chính kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm khác ở nội tỉnh, TP.HCM, Đồng Tháp, Long Xuyên và đóng vai trò biên mậu quan trọng với nước bạn Campuchia.

TX.Kiến Tường có diện tích tự nhiên là 20.436,5 ha, dân số gần 44.000 người, trong đó khoảng 45% dân số sống ở khu vực đô thị. Đô thị Kiến Tường được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV vào năm 2007. Trong những năm qua, việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị ở thị xã đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh, bền vững. Nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn thị xã như đường liên xã Bình Hiệp - Thạnh Trị, Tuyên Thạnh - Thạnh Hưng, Bình Tân - Bình Hiệp, Bờ kè… cũng được quan tâm đầu tư xây dựng. Hiện TX.Kiến Tường đã đạt được 55/59 tiêu chí của đô thị loại III.

Trong nhiệm kỳ Đảng bộ thị xã giai đoạn 2015 - 2020, Kiến Tường còn vận động các nguồn lực khác tập trung đầu tư vào các công trình trọng điểm như đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Sân bay (giai đoạn 2) gắn với Khu biệt thự nhà vườn; đưa vào sử dụng đường Lê Duẩn và đường Lý Thường Kiệt.

Ngoài ra, còn một số công trình dự án quan trọng như: dự án Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Long An (giai đoạn 2) đã nghiệm thu hoàn thành bàn giao cho Ban quản lý khu kinh tế tỉnh quản lý vận hành. Các dự án khác đang dần hoàn thiện gồm Bờ kè TX.Kiến Tường (giai đoạn 4), đoạn từ cầu Cá Rô đến Huỳnh Việt Thanh; Khu Bến xe - Dân cư Bến xe; đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Phạm Ngọc Thạch nối dài…

Hệ thống giao thông TX.Kiến Tường thông thoáng và được thiết kế theo kiểu giao thông đô thị thông minh

Trở thành đô thị loại III vào năm 2022

Ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND TX.Kiến Tường, cho biết Chương trình phát triển đô thị của thị xã dự kiến trình Sở Xây dựng, UBND tỉnh Long An phê duyệt vào cuối năm 2021. Song song đó, UBND tỉnh Long An vừa ra Văn bản số 2434/UBND-KTTC (ngày 24.3.2021) chấp thuận cho thị xã tiến hành lập “Đề án phân loại đô thị TX.Kiến Tường, tỉnh Long An đạt tiêu chí đô thị loại III” dự kiến sẽ triển khai với kế hoạch và tiến độ hoàn thành công bố đô thị loại III vào năm 2022.

“Chúng tôi đang tập trung cho công tác truyền thông và cải cách hành chính; đồng thời thông báo công khai quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch phát triển đô thị, các khu, cụm công nghiệp và tiềm năng kinh tế - xã hội của địa phương trên các trang thông tin theo quy định để mời gọi đầu tư. Thực hiện quy hoạch và rà soát quy hoạch trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, gắn chặt với quy hoạch phát triển của Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu và Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã”, ông Vũ chia sẻ.

Với những nỗ lực triển khai có hiệu quả các kế hoạch phát triển của cả hệ thống chính trị địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, tính đến cuối năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã đạt trên 4.700 tỉ đồng, tăng gần 6% so với năm 2019. Trong đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ và công nghiệp - xây dựng có mức tăng trưởng mạnh, khu vực nông nghiệp giảm đúng định hướng. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quốc phòng, an ninh được giữ vững…