Doanh nghiệp tặng máy thở, bệnh viện thêm cơ hội cứu sống bệnh nhân

Những chiếc máy thở cứu người quý báu

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP - Ban Vận động Quỹ Phòng chống dịch Covid-19, Công ty Phú Long đã ủng hộ 5 máy thở chức năng cao, được trang bị thêm các trang thiết bị hiện đại cho Bệnh viện điều trị Covid-19 An Bình. Đây là máy thở chuyên dụng MV2000 EVO 5 do hãng Mek-ICS - Hàn Quốc sản xuất với công nghệ mới và hiện đại nhất có thể áp dụng thở xâm nhập và không xâm nhập, hỗ trợ cấp ô xy tốt hơn cho bệnh nhân, hạn chế tránh tiến triển đến suy hô hấp.

Đại diện Bệnh viện An Bình và Hội Đông y TP.HCM tiếp nhận món quà ý nghĩa do Công ty Phú Long trao tặng

Đại diện Ban giám đốc Bệnh viện An Bình, bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Hải - Phó giám đốc Bệnh viện An Bình (TP.HCM) cho biết: “Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, số bệnh nhân bệnh diễn biến nặng rất nhiều, vì thế các bệnh viên nói chung, Bệnh viện An Bình nói riêng rất cần các trang thiết bị, máy móc để điều trị chho bệnh nhân Covid-19. Trong đó máy thở chuyên dụng MV2000 EVO 5 giúp ích cho bệnh nhân rất nhiều. Với các bệnh nhân bệnh nhẹ có thể sử dụng máy HFNC được nhưng máy này rất tốn ô xy. Đối với các bệnh nhân bệnh nặng chỉ dùng máy MV2000 EVO 5 với mong cứu được bệnh nhân. Hôm nay, Bệnh viện An Bình nhận được 5 máy MV2000 EVO 5 do Công ty Phú Long tài trợ, đây là món quà quý giá. Thay mặt Ban giám đốc Bệnh viện An Bình, tôi xin trân trọng cám ơn nhà tài trợ”.

BS.CK II Trần Văn Hải (áo trắng) cho rằng: “Có những chiếc máy thở như máy MV2000 EVO 5 sẽ cứu được rất nhiều bệnh nhân bệnh nặng”

Cũng theo BS.CK II Trần Văn Hải, mỗi ngày có khoảng 8 - 10% số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện An Bình bệnh có diễn biến nặng, rất khó lường, lực lượng y, bác sĩ của bệnh viện phải túc trực theo dõi sát sao để kịp thời có biện pháp can thiệp. Có những chiếc máy thở như máy MV2000 EVO 5 sẽ cứu được rất nhiều bệnh nhân bệnh nặng. “Bệnh viện An Bình đang rất cần các máy móc, thiết bị, thuốc men để điều trị cho bệnh nhân Covid-19, như máy bơm tiêm điện, bộ dụng cụ thở ô xy,…, thuốc Xarelto 20 mg, medrol 16 mg, lovenox…”, BS.CK II Trần Văn Hải tiết lộ.

Mọi nguồn lực, đóng góp cho công tác phòng, chống Covid-19 đều đáng trân quý

BS.CK II Trần Văn Hải cho rằng, ngành y tế đang rất cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng và mọi sự đóng góp đều rất đáng trân quý. Trên thực tế thời gian qua, cộng đồng, doanh nghiệp đã đóng góp rất nhiều, chung tay cùng ngày y tế “chiến đấu” với dịch bệnh.

Các máy thở được bàn giao cho Bệnh viện điều trị Covid-19 và đưa vào sử dụng ngay

Từ ngày 1.7 đến 2.8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố - Ban Vận động Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã kết nối và vận động hơn 103 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tham gia ủng hộ nhiều loại vật tư, trang thiết bị y tế trị giá hơn 1.400 tỉ đồng, bao gồm nhiều máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến như: hệ thống ECMO, máy thở chức năng cao, hệ thống ô xy dòng cao HFNO/HFCN, máy theo dõi BN ≥ 5 thông số, đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, kit xét nghiệm PCR, test nhanh Covid-19…

Theo đó, từ đầu đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đến nay, Phú Long cùng các công ty thành viên trong Tập đoàn Sovico đã ủng hộ hàng trăm tỉ đồng vào Quỹ vắc xin và công tác phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ tại các tỉnh thành. Trong đó chỉ riêng TP.HCM, Công ty Phú Long đã ủng hộ hơn 10 tỉ đồng thông qua nhiều chương trình và hoạt động mang ý nghĩa thiết thực.

Đóng góp quỹ phòng chống dịch Covid, nấu hàng trăm ngàn suất cơm và rất nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa khác Công ty Phú Long đã góp phần cùng cả nước chống “giặc” dịch Covid-19

Không chỉ ủng hộ công tác chống dịch bằng hiện kim, Công ty Phú Long còn có rất nhiều hoạt động khác chung tay cùng cộng đồng trong công tác phòng chống dịch, mang ý nghĩa thiết thực. Có thể kể đến các chương tổ chức “Bếp ăn yêu thương” cùng với Hội Từ thiện Tường Nguyên, cung cấp hơn 20.000 suất ăn/ngày để chuyến đến người dân, y bác sĩ tại khu vực bị phong tỏa, Bệnh viện dã chiến…

“Đây cũng là nỗ lực của công ty chúng tôi, thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp góp phần cùng cả nước trong việc huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống Covid-19. Tất cả các biện pháp, chương trình hỗ trợ khẩn cấp mà chúng tôi thực hiện đều vì mục tiêu: "Không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống Covid-19", đại diện Công ty Phú Long tâm đắc chia sẻ.