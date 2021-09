'Đội mai táng' toàn lãnh đạo xã chôn cất người mất vì Covid-19

Một ngày sau sự kiện mai táng người chết do Covid-19 , ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ninh, vẫn còn khá mệt mỏi. Xã Bảo Ninh vẫn đang phải cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Đội mai táng đặc biệt

Kể lại câu chuyện hy hữu với PV Thanh Niên, Bí thư Nguyễn Ngọc Hiếu nói: “Trong ngày 19.9, địa phương và người nhà của bệnh nhân 381637 (53 tuổi) đã được thông báo tình hình nhưng đến chiều tối thì tin báo về không thể đưa đi Hà Tĩnh hỏa táng được. Khi xã triển khai phương án mai táng thì gặp khó khăn về nhân lực, bởi hai vợ chồng họ là F0. Người vợ đang cách ly tại nhà, con cái đều là F1 cũng phải cách ly; người thân họ hàng đa phần là F1…, không có ai đứng ra lo cả”.

Vì vậy, 5 người trong Ban thường vụ Đảng ủy xã gồm Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ… vừa xắn tay chỉ việc vừa trực tiếp lo an táng. Xã thuê xe cẩu, thuê người đào huyệt tại khu vực nghĩa trang của xã.

Thực hiện việc an táng người mất vì Covid-19 theo quy trình phòng chống dịch, phun khử khuẩn để đảm bảo tối đa an toàn ẢNH: C.T.V

Sáng 20.9, xe cấp cứu chở quan tài bệnh nhân Covid-19 từ bệnh viện về đến khu vực chôn cất, các lãnh đạo xã trong trang phục bảo hộ chống dịch đợi sẵn. Cánh cửa xe cấp cứu mở ra, “ đội mai táng đặc biệt ” người leo lên xe, người đứng dưới đỡ đưa quan tài xuống đất. “Chúng tôi chưa quen và mang đồ bảo hộ cồng kềnh, trong khi quan tài rất nặng, khoang xe cấp cứu nhỏ hẹp, nên mọi thứ rất khó khăn. Phải xoay xở một lúc mới đưa quan tài ra khỏi xe, sau đó mới dùng đến xe cẩu móc đưa quan tài vào trong. Có xe cẩu, nhưng chủ yếu phải làm bằng tay”, ông Hiếu chia sẻ. Trong khi chôn cất thì có thêm bệnh nhân 82 tuổi ở P.Hải Thành cũng được đưa đến để an táng và rơi vào hoàn cảnh thiếu người trực tiếp chôn cất. Trước tình thế đó, “đội mai táng đặc biệt” Bảo Ninh quyết định giúp đỡ luôn… Mãi đến hơn 12 giờ trưa, việc chôn cất 2 thi thể mới hoàn tất. Mọi người đứng thành hàng, thắp hương tưởng niệm người quá cố. Trên 2 mộ có đặt trang trọng vòng hoa của chính quyền 2 địa phương… Xong việc, họ cởi trang phục bảo hộ, thực hiện các quy trình vệ sinh và trở về trụ sở tiếp tục công tác chống dịch Covid-19. Trong khi chôn cất thì có thêm bệnh nhân 82 tuổi ở P.Hải Thành cũng được đưa đến để an táng và rơi vào hoàn cảnh thiếu người trực tiếp chôn cất. Trước tình thế đó, “đội mai táng đặc biệt” Bảo Ninh quyết định giúp đỡ luôn… Mãi đến hơn 12 giờ trưa, việc chôn cất 2 thi thể mới hoàn tất. Mọi người đứng thành hàng, thắp hương tưởng niệm người quá cố. Trên 2 mộ có đặt trang trọng vòng hoa của chính quyền 2 địa phương… Xong việc, họ cởi trang phục bảo hộ, thực hiện các quy trình vệ sinh và trở về trụ sở tiếp tục công tác chống dịch Covid-19.

Đáng biểu dương trong lúc khó khăn

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, bệnh nhân Covid-19 bị tử vong ở Quảng Bình được mai táng do trên địa bàn không có nơi để hỏa táng. Ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND TP.Đồng Hới, cho biết thành phố đã chuẩn bị 4 khu vực trên địa bàn để an táng người mất do Covid-19, gồm: Bảo Ninh, Lộc Ninh, Thuận Đức, Nghĩa Ninh. Theo Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong mấy ngày qua đã có 4 bệnh nhân Covid-19 tại địa phương tử vong và được mai táng theo quy định.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, cho hay việc mai táng được thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu nơi mai táng phải cao ráo, cuối hướng gió, không bị ngập úng. Sau khi hoàn tất mai táng, người tham gia chôn cất tháo bỏ các phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định; vệ sinh tay bằng cách rửa với nước sạch và xà phòng, sau đó khử khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn…

Nhận xét về việc làm của các cán bộ lãnh đạo xã Bảo Ninh, ông Nguyễn Đức Cường nói: “Trong lúc khó khăn, dịch bệnh, hành động đó đáng biểu dương. Quá trình xử lý thi hài tại bệnh viện cũng đã rất kỹ, có túi bọc tử thi... theo quy định. Nhưng về góc độ an toàn phòng dịch thì không có gì là tuyệt đối, kể cả lực lượng đã trang bị đủ bảo hộ, do đó cần theo dõi, xét nghiệm cho các anh ấy”.