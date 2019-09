Đóng cọc như 'chông' ngổn ngang khi thi công, nguy hiểm rình rập học sinh

Đoạn vỉa hè đang được thi công nằm phía giao với đường Hai Bà Trưng, đối diện là Trường tiểu học Đồng Phú, kế bên có Trường THCS Đồng Phú. Vì vậy, học sinh đi qua khu vực này rất đông, nhất là các em học sinh tiểu học.

Trong khi đó, đơn vị thi công không có biện pháp đảm bảo an toàn. Hiện trường ngày 12.9 chỉ có vài cái cọc nằm không đúng chỗ. Vật liệu xây dựng bị công nhân vứt ngổn ngang ngay trên lòng đường; có chỗ tràn ra giữa đường một đoạn khá lớn. Đáng lưu ý, để định vị xây lắp, các công nhân đã cắt từng đoạn sắt ngắn đóng xuống mặt vỉa hè, nhìn từ xa rất khó phát hiện. Toàn khu vực không hề được căng dây rào chắn nên các cọc sắt này như những cái chông rình rập.

Nhiều phụ huynh lo lắng học sinh sẽ gặp nguy hiểm do việc thi công vỉa hè không an toàn, không rào chắn Ảnh: Trương Quang Nam

Theo một lãnh đạo UBND P.Đồng Phú, công trình do UBND phường làm chủ đầu tư; do Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tân Phú Thành (đóng ở xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới) thi công. Sau khi tiếp nhận thông tin từ PV, vị lãnh đạo này cho biết sẽ nhắc nhở, yêu cầu đơn vị thi công có biện pháp đảm bảo an toàn hơn.

Vật liệu làm vỉa hè vứt ngổn ngang ngay giữa đường và không được cảnh báo Ảnh: Trương Quang Nam

Được biết, tình trạng thi công không an toàn như thế này đã từng xảy ra một số nơi tại Đồng Hới; một số người dân đã phải đạp cong những cọc sắt nhằm tránh hậu họa cho người đi đường.