Du học hè tại Đại học Harvard

• DU HỌC HÈ MỸ (3 tuần, dành cho học sinh từ 12 - 17 tuổi ). Ưu đãi: 2 triệu đồng khi đăng ký trước ngày 15.3.2019: - Đại học Harvard - Chương trình S.T.E.M (duy nhất tại Du lịch Hoàn Mỹ) - khởi hành: 14.7 - Đại học Saint Peter’s: New York - New Jersey - Washington D.C. Khởi hành: 7.7 - Đại học Fullerton, Quận Cam (bang California). Khởi hành: 30.6 và 7.7. • CHUYÊN GIA VỀ TOUR MỸ: (Đã có lịch khởi hành suốt năm 2019) - Bờ Đông, bờ Tây, liên tuyến Đông - Tây: Mùa hè, khởi hành hằng tuần, tháng 6, 7, 8. - Tuyến mới: bờ Tây + Antelope (duy nhất tại Du Lịch Hoàn Mỹ): Tháng 5 - Alaska: Tháng 6, 7, 8. - Liên tuyến Canada - Mỹ (11 ngày): tháng 6, 7, 8. Trụ sở chính: 273B An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM - ĐT: 028.38336336 Hotline: 0938.336336 Văn phòng Q.1: 26 Lê Văn Hưu, Q.1, TP.HCM (trước Lãnh sự quán Mỹ). ĐT: 028.38239923 Văn phòng Mỹ: #227, 9550 Bolsa Ave, Westminster CA 92683 (gần khu Phước Lộc Thọ). ĐT: 1-714-6603333. Website: www.dulichhoanmy.com