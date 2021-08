Du học sinh háo hức trở lại trường sau một năm New York 'đóng cửa' vì Covid-19

Khởi sắc về giáo dục

Vào các cửa hàng, siêu thị đâu đâu cũng thấy các bảng: “Chào mừng quay trở lại trường” (Welcome back to school!). Dụng cụ học tập được bày bán ở nhiều quầy hàng. Các em học sinh ríu rít đi mua sắm đồ dùng học tập.

Đại Học Brooklyn đã chính thức ấn định ngày mở cửa lại là 16.8 sau nhiều lần trì hoãn. Các đoàn kiểm định về an toàn vệ sinh dịch bệnh ra vào trường tấp nập để đảm bảo rằng mọi thứ đã được chuẩn bị tốt cho ngày mở cửa lịch sử.

Cả trường ai cũng hồi hộp, phấn khởi vì sắp được gặp lại bạn bè, đồng nghiệp sau hon một năm học và làm việc trực tuyến. Lớp học sẽ hạn chế số sinh viên dưới 50%. Phần lớn các sinh viên, học sinh đều đã được chích ngừa 2 liều, độ an toàn khá đảm bảo.

Đã một năm trường đóng cửa, giờ đây tôi rất mong được trở lại văn phòng làm việc của mình, được ngồi trên ghế đá cạnh hồ sen gần thư viện đẹp như công viên sau những giờ nghiên cứu căng thẳng. Nhắm mắt lại, tôi có thể mường tượng ra không khí náo nhiệt của những ngày đi dạy trong tuần – tiếng cười đùa của sinh viên rộn ràng trên các hành lang mỗi giờ tan lớp. Những khuôn mặt bừng sáng mỗi khi tôi bước vào lớp. Các học sinh, sinh viên trên sân trường rộn ràng chào mời bán bánh gây quỹ…

Các du học sinh trở về nước năm ngoái để tránh dịch bắt đầu rục rịch trở lại trường. Em Phạm Gia Khánh (25 tuổi, du học sinh thạc sỹ Đại Học Adelphi) ấn định ngày sang lại là 10.8. Em gói ghém sắp xếp va li đợi ngày lên đường. “Trường em mở 100% lại rồi. 6 bạn ở cùng nhà trước đợt dịch vẫn ở đây nên em sang không phải tìm lại nhà. Em còn 1 năm nữa tốt nghiệp rồi ở lại xin thực tập (CPT) một năm nữa.”

Có nhiều du học sinh trong đợt dịch đã quyết định ở lại quê hương làm việc. Em Quý Khánh (24 tuổi, cựu du học sinh) đã chia sẻ: “Công việc ở đây có chút bận rộn nhưng em bắt đầu quen. Đợt này tình hình dịch ở Hà Nội cũng căng thẳng. Em phải “work from home”… hy vọng mọi thứ rồi sẽ tốt lên… Em rất nhớ New York! Mong một ngày sớm nhất sẽ quay lại New York một lần nữa.

Tháng 8 2021 New York nắng chan hoà

Khởi sắc về hoạt động kinh tế

Các nhà hàng sáng choang ánh đèn, người người vào ra tấp nập. Bây giờ nhiều chỗ phải đợi rất lâu mới lấy được bàn.

Shopping đông đúc. Sức tiêu thụ còn hơn trước lúc dịch vì sau một năm “bó chân bó cẳng” ở nhà vì dịch bệnh và trung tâm mua sắm đóng cửa, mọi người sống gấp sống vội.

Anh Henry Phạm, Việt Kiều Houston nói: “Sau đợt dịch tôi và bạn bè thấy cuộc sống quá ngắn ngủi nên sống hưởng thụ hơn. Đợt Covid 19 này như chết đi sống lại. Nên chúng tôi như được cơ hội được sống một lần nữa. Ngày trước chỉ biết đi làm, tiết kiệm lo cho tương lai, để dành cho ngày mai, nhưng lúc dịch, tôi nghĩ thật sự không biết ngày mai có còn sống không…”

Nhu cầu làm đẹp tăng cao. Tiệm nail người Việt sáng đèn đến hơn 10 giờ tối mà khách vẫn đông nghịt. Cảnh khách ngồi chờ làm móng đến lượt mình là nơi đâu cũng có. Tiệm cắt tóc Trung khu Bellaire phải lấy trước hẹn chứ không đến chờ nổi. Anh Trung vui vẻ: “Mở cửa sớm đóng cửa trễ, tuần làm 7 buổi, 100% thợ đi làm mà vẫn không hết khách.”

Nhà hàng Việt sau một năm đóng cửa đã mở trở lại, đông như chưa từng có đợt dịch vừa qua.

Tiền thuê nhà, bán nhà ở các thành phố lớn như New York, Houston tăng hơn 30% mà cung vẫn không đủ cầu. Chị Trân Đỗ (32 tuổi, chuyên gia bất động sản Houston) nói: “Khách sẵn sàng trả hơn 30-40 ngàn tiền mặt mà vẫn không có nhà để bán.”

Doanh nghiệp bắt buộc nhân viên chích thuốc và tất cả bắt đầu quay về lại công sở.

Địa điểm du lịch nóng lên. Chỗ Las Vegas và Grand Canyon tháng 7 năm ngoái hai chị em tôi đi bây giờ đông nghịt khách. Phòng khách sạn và các chỗ ăn chơi xếp hàng dài chứ không vắng vẻ thoải mái nữa. Giá cả dịch vụ nay cũng tăng chóng mặt. Tuy vậy, các em du học sinh và Việt kiều vẫn đi thăm thú mọi nơi trước khi năm học mới bắt đầu. Em Hải Hà Nguyễn (26 tuổi, du học sinh hệ Thạc sĩ) vui vẻ khoe vừa đi du lịch Florida ngắm biển và thăm khu người Việt để ăn đồ Việt cho đỡ nhớ nhà.

“Sau cơn mưa, trời lại sáng”, mặc dù bóng đen của biển chủng Delta vẫn lơ lửng trên đầu nhưng được trở về cuộc sống gọi là khá bình thường sau đại dịch (new normal) làm mọi người phấn chấn và vui vẻ. Chính phủ Mỹ và các báo lớn như Wall Street Journal đều khuyến khích người dân đeo khẩu trang trở lại dù chưa bắt buộc ở thời điểm này.

Thế là sẽ một năm nữa tôi và các kiều bào vẫn chưa được về thăm nhà, thăm quê hương. Dịch bệnh hiện đang bùng phát ở Việt Nam. Nhưng nhất định Việt Nam sẽ chiến thắng được dịch bệnh như New York. Khi ấy, cuộc sống rồi sẽ được trở lại bình thường như cũ.